«Роснефть» просит президента обеспечить доступные кредиты и обуздать естественные монополии

Владимир Путин провел рабочую встречу с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным.

Сечин обозначил меры, необходимые для поддержания нефтяной отрасли и доложил о ключевых проектах, которые будут способствовать развитию регионов и созданию новых рабочих мест, что очень важно в нынешних условиях.

Президент поинтересовался у главы ведущей российской нефтекомпании и крупнейшего налогоплательщика ситуацией в отрасли. Отметив, что главной проблемой является падение спроса в мире, Владимир Путин спросил, проблемы в «Роснефти» считают наиболее важными и в чем должна состоять поддержка со стороны государства.

Игорь Сечин отметил, что «Роснефть» в 2019 году продемонстрировала значительные производственные и финансово-экономические результаты и стала крупнейшим налогоплательщиком, сформировав на 18 процентов доходную часть бюджета. «Деятельность "Роснефти" поддерживает нашу экосистему корпоративную в 2,5 миллиона человек – понятно, что это и подрядчики, и производители оборудования, сервисные компании. Инвестиционная программа составила порядка 950 миллиардов рублей в прошлом году», - сказал глава нефтекомпании.

«С учетом драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно», - отметил Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что руководство компании понимает свою ответственность за сохранение здоровья сотрудников и связанных с ними семей. Компания организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. «Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся», - отметил Сечин.

Говоря о возможных мерах поддержки для отрасли со стороны государства, Игорь Сечин назвал доступность кредитования - это важно и для самой компании, и для ее подрядчиков и поставщиков. И это помогло бы поддержать инвестиционные программы, и даже начать какие-то новые с учетом того, что, по словам главы «Роснефти», «в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов». При этом речь не идет о льготах, нужна возможность привлекать финансирование условиях, которые приняты сейчас ЦБ.

Сечин пояснил, что перенос налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, поможет осуществить необходимые работы по проектам и в перспективе быть готовыми к выходу из кризиса.

Говоря о тарифах естественных монополий Сечин отметил, что в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 – это сопоставимые величины. «Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – больше двух тысяч: 2100 рублей", - сказал глава "Роснефти". И попросил привести тарифы в соответствие с ценами. В том числе транспорт, расходы на который составляют 32 процента от стоимости нефти».

Игорь Сечин доложил Владимиру Путину, что судостроительный комплекс «Звезда» успешно осуществил уникальную операцию по спуску на воду первого российского танкера типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» - он предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания и соответствует высоким стандартам экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки танкера могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

«Это реальная победа, поздравляю»,- сказал на это президент.

Также, глава «Роснефти» доложил Президенту РФ Владимиру Путину о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае. Ресурсный потенциал проекта составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Поставки нефти на сырьевые рынки могут составить в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн. В рамках «Восток ойл» планируется создать около 100 тысяч новых рабочих мест, построить 15 промысловых городков, 3 аэродрома, 2 морских терминала, железные дороги, 2.5 тысячи мегаватт электрогенерации. Строительство под ключ объектов генерации и электросетевого хозяйства обеспечит компания «Интер РАО».

Президентом страны поставлена задача на ближайшие годы – обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией.

«Восток Ойл» обеспечит значительную долю грузопотока по арктической транспортной магистрали. Свыше 100 миллионов тонн углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Севморпути, эти суда уже строятся на первой в России судоверфи тяжелого гражданского судостроения «Звезда».