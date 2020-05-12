Россия в кольце никотиновых смесей

Никотиновые смеси, расфасованные по маленьким порционным пакетикам – нипэки – были, пожалуй, основной резонансной темой в СМИ до эпидемии коронавируса. Обсуждалось, что делать с этой альтернативой курению, которая за 2019 год стала очень популярной. На фоне нескольких отравлений подростков пэками с высокой дозировкой раздавались громкие призывы полностью запретить такие смеси. Регионы запретили продажу пэков несовершеннолетним, но активные рейды Роспотребнадзора и МВД загнали торговлю смесями в подполье. Эти временные меры привели к заморозке торговли никпэками от крупных и ответственных производителей с прилавков, но не помешали расцвету нелегальных и онлайн-продаж «серого» товара. Законопроект, который должен был ввести правила обращения новых табачных и бестабачных продуктов (включая вейпы и нагреваемый табак) завис в Государственной Думе на этапе подготовки ко второму чтению.

Как только государство полностью переключилось на борьбу с эпидемией COVID-19, проблема никпэков полностью ушла из российской информационной повестки. Тем не менее, этот бизнес по-своему подстроился под самоизоляцию, и теперь «шайбы» с никотиновыми смесями повсеместно доступны с доставкой на дом. Насколько эта продукция безопасна, хотя бы с точки зрения санитарно-гигиенических норм, никто не контролирует, не говоря уже о дозировках самого никотина. Еще в феврале в исследовании Kantar говорилось, что 20% потребителей, а это, согласно экспертным оценкам, около 200 тыс. человек, продолжают приобретать никотиновые пэки нелегально, покупая их через интернет и в торговых точках, реализующих продукцию без сертификата соответствия. На конец марта, согласно данным юридической фирмы Gorodissky, в России работало более тысячи таких «интернет-магазинов», большая часть которых вели продажи в социальных сетях.

На самом деле никпэки получают стремительное распространение во всем мире, однако законодательство далеко не всех стран успевает адаптироваться к новой продукции. Во многих западных государствах регулирование уже распространилось на никпэки. В республиках бывшего СССР первыми регулировать смеси начали Белоруссия и Узбекистан. 15 апреля Совет Министров Белоруссии ввел ограничения на торговлю «нетабачныминикотиносодержащими изделиями», то есть никпэками. В их отношении действуют теперь такие же ограничения, как и на продажу сигарет. Узбекистан стал первым «близким» России государством, которое ввело на никпэки акциз.

Минздрав Узбекистана приравнял пэки к табачной продукции: это автоматически распространило на них все ограничения в сфере рекламы и продажи. 6 апреля постановлением Президента Узбекистана были установлены ставки акциза на импортную никотиносодержащую продукцию в размере 10 долл. за 1 килограмм. При этом ставка акциза на импортные сигареты составляет 45 долл. за 1000 сигарет. При среднем весе одной упаковки никпэков в 14 граммов, сумма акциза на одну такую коробочку значительно ниже: она составляет 15,6% от суммы акциза на одну пачку из 20 сигарет. На бестабачную продукцию, производимую в Узбекистане, акциза пока нет, эта мера, скорее всего, последует по мере накопления опыта работы с импортным товаром. По крайней мере, сейчас Узбекистан, как и Белоруссия, движется по пути создания понятных «правил игры» для поставщиков и производителей бестабачногоснюса.

Стоит отметить, что Узбекистан планирует вступить в Евразийский экономический союз и определенно просчитывает свою выгоду от потенциальной интеграции. И опыт работы армянских и белорусских табачных фабрик, выпускающих большой объем продукции фактически для России (хотя в нашу страну такие сигареты поставляются нелегально) явно подсказывает, что рынок никотинсодержащей продукции – очень перспективный. Согласно данным Nielsen, опубликованным в III квартале 2019 года, больше половины всех нелегальных сигарет привозились в Россию именно из стран ЕАЭС.

Если представить себе ситуацию, что производство никпэков в России будет под запретом, то здесь для стран ближнего зарубежья открывается новая золотая жила. Спрос будет явно превышать предложение, а в условиях развития торговли через интернет-площадки обойти ограничения будет совсем легко. Ведь сотнями фур в страну завозят сигареты, которые распространяются нелегально, продаются подпольно и находят своих покупателей. Поэтому вопрос появления производителей никотиновых пэков в сопредельных странах – это лишь вопрос времени. И там, где будет сформирована законодательная база для производства и оборота, такие фабрики возникнут быстрее.

«Узбекистан стал первой страной на постсоветском пространстве, установившей акциз на никотиновые пэки. Ставка акциза на импортную бестабачную никотиновую продукцию составляет примерно 15% от суммы акцизов на сигареты. В целом данный подход соответствует общемировой практике. Во многих западных странах, акциз на продукцию с меньшим риском для здоровья устанавливается на меньшем уровне, чем на сигареты. Так государство мотивирует потребителей переключаться на менее вредную продукцию, реализуя таким образом программы по сокращению курящего населения, - комментирует Наталья Корниенко, заведующий лабораторией развития налоговой системы Института Гайдара. - Регулирование продукции и введение адекватного акциза для нее способствует развитию рынка, сохранению продукции для совершеннолетнего потребителя, при этом бюджет получит доходы в текущих условиях диверсификации табачного рынка».

«Мы находимся в таких экономических условиях, что в интересах, прежде всего, здоровья граждан, должны зарегулировать новую продукцию с никотином, чтобы обеспечить ее безопасность для потребителя, - говорит первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Сергей Катасонов. - Рынок уже сформирован, потребителей уже много, то есть эта ниша будет насыщена либо под контролем государства, либо без какого-либо контроля вовсе, что означает рост недобросовестной конкуренции и продаж нелегальной продукции».

Совместно с депутатами от «Единой России» Айратом Фарраховыми Алексеем Веллером Сергей Катасонов разработал и внес в Госдуму законопроект, который предполагает установить на никпэки акциз по аналогии с жевательным табаком (который легален в России и облагается акцизом). По словам Катасонова, необходимо думать не только о том, какие ограничения необходимо вводить на продажу никпэков, но и о том, чтобы держать внутреннее производство и импорт продукции под строгим государственным контролем.

«Акциз – это первый шаг. Следующим должна обязательно идти маркировка по аналогии с традиционными сигаретами, чтобы все, что будет доступно потребителю, было произведено или импортировано с гарантированным соблюдением всех норм безопасности. Только такие меры позволят избежать отравлений и других неприятных последствий, которые мы получим, если грубым запретом просто-напросто отдадим рынок производителям из ЕАЭС, где регулирование уже вводится», - утверждает парламентарий.