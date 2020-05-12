Вход/Регистрация Подписка

Россия в кольце никотиновых смесей

Москва, 12.05.2020
Страны – соседи России вводят регулирование обращения никотиновых пэков, которое позволит легально производить и продавать этот вид бестабачной продукции с никотином. Немалая доля этих товаров будет направлена на рынок РФ, где правовой статус такой продукции до сих пор не определен.
#Табачная промышленность
#Табачная отрасль
#Экономика
  • Россия в кольце никотиновых смесей

URA.RU/TASS

Никотиновые смеси, расфасованные по маленьким порционным пакетикам – нипэки – были, пожалуй, основной резонансной темой в СМИ до эпидемии коронавируса. Обсуждалось, что делать с этой альтернативой курению, которая за 2019 год стала очень популярной. На фоне нескольких отравлений подростков пэками с высокой дозировкой раздавались громкие призывы полностью запретить такие смеси. Регионы запретили продажу пэков несовершеннолетним, но активные рейды Роспотребнадзора и МВД загнали торговлю смесями в подполье. Эти временные меры привели к заморозке торговли никпэками от крупных и ответственных производителей с прилавков, но не помешали расцвету нелегальных и онлайн-продаж «серого» товара. Законопроект, который должен был ввести правила обращения новых табачных и бестабачных продуктов (включая вейпы и нагреваемый табак) завис в Государственной Думе на этапе подготовки ко второму чтению.

Как только государство полностью переключилось на борьбу с эпидемией COVID-19, проблема никпэков полностью ушла из российской информационной повестки. Тем не менее, этот бизнес по-своему подстроился под самоизоляцию, и теперь «шайбы» с никотиновыми смесями повсеместно доступны с доставкой на дом. Насколько эта продукция безопасна, хотя бы с точки зрения санитарно-гигиенических норм, никто не контролирует, не говоря уже о дозировках самого никотина. Еще в феврале в исследовании Kantar говорилось, что 20% потребителей, а это, согласно экспертным оценкам, около 200 тыс. человек, продолжают приобретать никотиновые пэки нелегально, покупая их  через интернет и в торговых точках, реализующих продукцию без сертификата соответствия. На конец марта, согласно данным юридической фирмы Gorodissky, в России работало более тысячи таких «интернет-магазинов», большая часть которых вели продажи в социальных сетях.

На самом деле никпэки получают стремительное распространение во всем мире, однако законодательство далеко не всех стран успевает адаптироваться к новой продукции. Во многих западных государствах регулирование уже распространилось на никпэки. В республиках бывшего СССР первыми регулировать смеси начали Белоруссия и Узбекистан. 15 апреля Совет Министров Белоруссии ввел ограничения на торговлю «нетабачныминикотиносодержащими изделиями», то есть никпэками. В их отношении действуют теперь такие же ограничения, как и на продажу сигарет. Узбекистан стал первым «близким» России государством, которое ввело на никпэки акциз.

Минздрав Узбекистана приравнял пэки к табачной продукции: это автоматически распространило на них все ограничения в сфере рекламы и продажи. 6 апреля постановлением Президента Узбекистана были установлены ставки акциза на импортную никотиносодержащую продукцию в размере 10 долл. за 1 килограмм. При этом ставка акциза на импортные сигареты составляет 45 долл. за 1000 сигарет. При среднем весе одной упаковки никпэков в 14 граммов, сумма акциза на одну такую коробочку значительно ниже: она составляет 15,6% от суммы акциза на одну пачку из 20 сигарет. На бестабачную продукцию, производимую в Узбекистане, акциза пока нет, эта мера, скорее всего, последует по мере накопления опыта работы с импортным товаром. По крайней мере, сейчас Узбекистан, как и Белоруссия, движется по пути создания понятных «правил игры» для поставщиков и производителей бестабачногоснюса.

Стоит отметить, что Узбекистан планирует вступить в Евразийский экономический союз и определенно просчитывает свою выгоду от потенциальной интеграции. И опыт работы армянских и белорусских табачных фабрик, выпускающих большой объем продукции фактически для России (хотя в нашу страну такие сигареты поставляются нелегально) явно подсказывает, что рынок никотинсодержащей продукции – очень перспективный. Согласно данным Nielsen, опубликованным в III квартале 2019 года, больше половины всех нелегальных сигарет привозились в Россию именно из стран ЕАЭС.

Если представить себе ситуацию, что производство никпэков в России  будет под запретом, то здесь для стран ближнего зарубежья открывается новая золотая жила. Спрос будет явно превышать предложение, а в условиях развития торговли через интернет-площадки обойти ограничения будет совсем легко. Ведь сотнями фур в страну завозят сигареты, которые распространяются нелегально, продаются подпольно и находят своих покупателей. Поэтому вопрос появления производителей никотиновых пэков в сопредельных странах – это лишь вопрос времени. И там, где будет сформирована законодательная база для производства и оборота, такие фабрики возникнут быстрее.

«Узбекистан стал первой страной на постсоветском пространстве, установившей акциз на никотиновые пэки. Ставка акциза на импортную бестабачную никотиновую продукцию составляет примерно 15% от суммы акцизов на сигареты. В целом данный подход соответствует общемировой практике.  Во многих западных странах, акциз на продукцию с меньшим риском для здоровья устанавливается на меньшем уровне, чем на сигареты. Так государство мотивирует потребителей переключаться на менее вредную продукцию, реализуя таким образом программы по сокращению курящего населения, - комментирует Наталья Корниенко, заведующий лабораторией развития налоговой системы Института Гайдара. - Регулирование продукции и введение адекватного акциза для нее способствует развитию рынка, сохранению продукции для совершеннолетнего потребителя, при этом бюджет получит доходы в текущих условиях диверсификации табачного рынка».

 «Мы находимся в таких экономических условиях, что в интересах, прежде всего, здоровья граждан, должны зарегулировать новую продукцию с никотином, чтобы обеспечить ее безопасность для потребителя, - говорит первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Сергей Катасонов. - Рынок уже сформирован, потребителей уже много, то есть эта ниша будет насыщена либо под контролем государства, либо без какого-либо контроля вовсе, что означает рост недобросовестной конкуренции и продаж нелегальной продукции».

Совместно с депутатами от «Единой России» Айратом Фарраховыми Алексеем Веллером Сергей Катасонов разработал и внес в Госдуму законопроект, который предполагает установить на никпэки акциз по аналогии с жевательным табаком (который легален в России и облагается акцизом). По словам Катасонова, необходимо думать не только о том, какие ограничения необходимо вводить на продажу никпэков, но и о том, чтобы держать внутреннее производство и импорт продукции под строгим государственным контролем.

«Акциз – это первый шаг. Следующим должна обязательно идти маркировка по аналогии с традиционными сигаретами, чтобы все, что будет доступно потребителю, было произведено или импортировано с гарантированным соблюдением всех норм безопасности. Только такие меры позволят избежать отравлений и других неприятных последствий, которые мы получим, если грубым запретом просто-напросто отдадим рынок производителям из ЕАЭС, где регулирование уже вводится», - утверждает парламентарий.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Металлурги спасают себя сами

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года
Новости партнеров

Tоп

  1. Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок
    Если Вашингтон перегнет палку с «наказанием» Пекина за коронавирус, китайцы могут продать ценные бумаги Казначейства США и начать собственную политику количественного смягчения
  2. «Наша отрасль, как правило, падает в пять раз больше, чем ВВП»
    Артур Согомонян, генеральный директор компании «Фомлайн», крупнейшего производителя эластичного пенополиуретана, рассказал о ситуации в своем бизнесе
  3. Не от мира сего
    Полифонический портрет современной России от Анны Меликян — фильм «Фея» должен был выйти в прокат после фестивальной премьеры на Кинотавре, где, наверняка, поборолся бы за гран-при. Но весь мир теперь переписывает сценарии и планы, поэтому создатели рискнули запустить картину в цифровой прокат — с 30 марта только на «КиноПоиск HD»
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама