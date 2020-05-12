Саудовская Аравия перешла в режим жесткой экономии

Эр-Рияд объявил о программе борьбы с кризисом. Львиную долю тяжести этой борьбы придется нести на своих плечах простым жителям королевства. Министерство финансов КСА объявило о трехкратном увеличении налога на добавленную стоимость (с 5 до 15%) с 1 июля, а также о временной отмене с 1 июля прожиточного пособия в размере 1000 риалов (270 долларов) в месяц, которое начали выплачивать как раз после введения этого налога.

В марте, после обвала цен на нефть, Эр Рияд уже объявил о сокращении расходов правительства. Речь идет не только о сокращении расходов всех правительственных министерств и ведомств, но и о сокращении или полном прекращении финансирования многих правительственных программ и проектов в 2020 году. Теперь очередь дошла до простых граждан. В целом, Саудовская Аравия надеется сократить расходы в этом году на 100 млрд риалов.

«Объявленные сегодня очень жесткие меры необходимы,- говорится в заявлении Мухаммеда аль-Джадаана, министра финансов КСА, который сейчас также исполняет обязанности министра экономики и планирования.- Они благотворно скажутся на поддержании финансовой и экономической стабильности в средне- и долгосрочной перспективе как для королевства, так и для его граждан».

Одновременно с сокращением расходов главный производитель нефти на планете в этом году намерен взять кредиты на внешних финансовых площадках на 215 млрд риалов. Ими предполагается затыкать дыры в бюджете королевства, возникшие с результате резкого снижения цен на нефть, главный источник доходов КСА.

Кризис больно ударил по Саудовской Аравии, как и по всем нефтедобывающим странам. Главный саудовский банк - Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA) потратил в марте рекордные 100 млрд риалов валютных резервов, т.е. ту же сумму, которую сейчас надеется сэкономить за счет жесткой экономики саудовский минфин.

Дефицит бюджета в первые три месяца года увеличился до 34,1 млрд риалов. По итогам же всего года, считают саудовские экономисты, он может увеличиться до 15% от ВВП. ВВП, кстати, по прогнозам уменьшится более чем на 3%.

Главное сейчас, считают в Эр-Рияде, стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках и поднять цены на нефть. Министерство энергетики КСА приказало госкомпании Aramco снизить добычу нефти в июне на миллион баррелей в сутки в дополнение к тем миллионам, которые королевство должно сократить по новому соглашению ОПЕК+. Напомним, что по этому соглашению с 1 мая Саудовская Аравия обязана снизить добычу нефти до 8,5 млн б/с. С учетом заявленного правительственным информагентством Saudi Press Agency добровольного сокращения, саудовские нефтяники будут добывать 7,492 млн б/с. При помощи дополнительного сокращения саудовцы надеются подтолкнуть к аналогичным действиям и других участников соглашения ОПЕК+.