США выступили за ужесточение санкций против РФ из-за нарушений прав человека

Конгресс США подготовил проект резолюции, призывающий ввести новые санкции против нарушителей прав человека в России, передает «Интерфакс». Документ подготовлен палатой представителей американского конгресса. Авторами документа выступили председатель конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.

В проекте резолюции перечислены случаи попадания за решетку в России оппозиционеров, активистов гражданского общества, а также общественников, которые добиваются свободы вероисповедания.

В документе звучит призыв к Москве немедленно освобождить политзаключенных в России, а также призыв к администрации Трампа вводить санкции против российских чиновников, которые несут ответственность за подобные нарушения прав человека.

В качестве основополагающего документа для регулирования данного вопроса конгрессмены предлагают использовать в этих целях закон Магнитского.

Следует напомнить, что подобного рода призывы не в первый раз звучат со стороны американских политиков, не далее, как в марте текущего года МИД России уже опровергал такие обвинения, объяснив их несостоятельность. Москва, в свою очередь, не раз указывала Вашингтону на тот факт, что США, являясь одними из главных нарушителей прав человека в мире, откровенно применяют двойные стандарты.