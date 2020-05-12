Туроператоры и отельеры просят власти России разрешить с 1 июня турпоездки по стране

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратились в Минэкономразвития и Ростуризм с предложением разрешить с 1 июня туристические поездки между некоторыми регионами страны, а с 1 июля – в ряд зарубежных стран.

Как заявил, почётный президент РСТ Сергей Шпилько уже с 1 января 2021 года въездной и выездной туризм может возобновиться в формате, существовавшем до начала пандемии.

По его словам, в обращении сформулированы предложения для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень мер по восстановлению занятости, доходов граждан и роста отраслей экономики, передаёт агентство «Интерфакс».

Статистка по коронавирусу на 12 мая в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 899 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 232 243 пациента с COVID-19. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по численности больных коронавирусом. Больше инфицированных COVID-19 только в США.

Днём ранее в России было зафиксировано 11 656 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 5 392 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (1063 новых случаев инфицирования), на третьем – Нижегородская область (+354).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 116 человек, из них 107 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 43 512 человек, за прошедшие сутки – 3 711.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. Накануне президент в очередном телеобращении к гражданам страны объявил, что с 12 мая всероссийские коронаканикулы отменяются. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока, разумеется исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновляется работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве и области начал действовать масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, власти обоих субъектов отнесли магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.