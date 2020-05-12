Ура, не каникулы!

Телевизионное выступление президента Владимира Путина 11 мая стало выступлением в последний выходной день во всех смыслах. Закончились не только майские праздники, но и всеобщие выходные дни, длившиеся почти полтора месяца. Они сменяются «постепенным выходом», в разных регионах с разной скоростью.

За время вынужденных каникул ручеек поддержки от государства гражданам и бизнесу постепенно расширялся. Он не успел превратиться в полноводную реку, но лучше так, чем рост поддержки вместе с эпидемией. Впрочем, помощь бизнесу обещана и на период за горизонтом прогнозируемого окончания этой беды.

Среди многих новых инициатив Владимира Путина разберем одну: власти намерены списать налоги и страховые взносы ИП, компаний МСБ, пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. «Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий», — сказал он.

По его словам, необходимо сохранять рабочие места, коллективы, инфраструктуру, потенциал бизнеса. «Чтобы именно сейчас критически не снижалась занятость, и предприниматели могли достаточно быстро восстановить свои коллективы, нарастить, нормализовать экономическую жизнь в целом», — отметил президент.

С занятостью действительно все плохо. «Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн. Это в два раза выше уровня начала апреля», — сказал Владимир Путин в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, где и прозвучали его новые инициативы.

В словах президента зазвучали и новые ноты: «квалифицированные кадры, так же, как и созидательная энергия самих предпринимателей, — это капитал в развитие страны, и нам его необходимо сберечь». Иные оценки помнятся по недавнему большому интервью ТАСС. Сейчас, очевидно, стало лучше видно, что остановка малого и среднего бизнеса ведет к потере очень многих процентов ВВП и рабочих мест, даже при продолжении функционирования крупной промышленности.

Правительство сохраняет упорство в своем стремлении не давать денег напрямую гражданам, отмечает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. «Это говорит лишь о том, что за экономический блок на протяжении 20 лет там отвечают ультра-либералы. Никакого социализма. Только косвенная поддержка бизнеса. Такие, как подобные налоговые вычеты. Мера эта правильная и своевременная. Премьер-налоговик знает, что делает. Налогов и сборов бизнес платит немало. От государства не убудет, а предприниматели вздохнут свободнее», — говорит эксперт.

Это реальная мера поддержки, которая необходима предпринимателям, уверен президент НКО «Право на защиту» Андрей Тютюнин. Но, по его словам, плохо, что получает ее только те, чей основной вид деятельности по ОКВЭД соответствует постращавшим отраслям. При том что, на его взгляд, перечень пострадавших отраслей определён не корректно.

Так, например, вид деятельности 69.10 (деятельность в области права) в перечень пострадавших не попал при том, что юридические фирмы постановлено закрыть, а суды ушли на карантин и фактически приостановили свою деятельность. Судебные юристы сидят без работы и судов, но пострадавшими не являются. Кроме того, считает юрист, смотреть только по основному виду деятельности, значит необоснованно лишить многих предпринимателей так нужной сейчас государственной поддержки. Также не совсем понятно, будут ли списывать НДФЛ, ведь юридически его платит работник, а фактически организация.

Государство в первый раз за всё время карантина сделало в направлении малого бизнеса реальный, а не чисто ритуальный жест, указывает, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Полная индульгенция, безвозвратно позволившая компаниям в ближайшие месяцы не уплачивать налоги и не делать в казну отчисления с фонда оплаты труда за этот период ни сейчас, ни потом — звучит уже совсем по-другому, чем объявленные до этого «кредитные каникулы».

Однако проблемы для бизнеса по-прежнему останутся, уверен аналитик. У большинства «тикают» проценты по кредитам перед банками, висит аренда за производственные площади, у кого-то взятое в лизинг оборудование.

Да и чтобы просто сохранить производственный коллектив на 90%, удовлетворяя условиям правительства, так чтобы потом тебе простили кредит в размере 1 МРОТ на человека, надо ведь сейчас каждому работнику в этом трудовом коллективе платить не 1 МРОТ, а нормальную зарплату за те месяцы, когда у предприятия нет или почти нет никакой выручки. Условие от государства о сохранении 90% штата логичное: иначе и эту выданную помощь зажатый в финансовые тиски работодатель может пустить вообще не на зарплаты, а на какие-то иные цели, а люди ничего не увидят. Но если такое условие ставится, то и субсидия должна быть соответствующая по сумме: в размере, скажем, не менее 50-70% от фонда зарплаты согласно платёжным ведомостям.

Именно такие полноценные субсидии на зарплату и сделали во многих европейских странах, где дорожат традициями семейного бизнеса, малых предприятий. Там осознают фундаментальное значение в экономике страны того факта, что эти люди многие годы кормят и будут кормить в дальнейшем себя и миллионы своих работников сами, а не за государственные деньги от продажи ресурсов, говорит эксперт. Но для этого именно сейчас они нуждаются в возврате уплаченных ими же до этого в казну налогов, полагает Пётр Пушкарёв. Вот и очень многим нашим малым, семейным компаниям, небольшим производствам, чтобы пережить этот карантинный кризис в принципе, как факт — мало простить будущие налоги, потому что до расчёта этих налогов в будущем вообще дело может не дойти, если бизнес рухнет раньше.

Но государству нужно войти своим капиталом, и в капающие проценты по банковским кредитам, и в обязательные лизинговые выплаты, и в арендные платежи — разделив это бремя хотя бы наполовину с бизнесом, а оставшуюся половину обязать списать банки и владельцев оборудования, производственных помещений. Именно так: не пройдёт и просто вариант обязать банки рефинансировать кредиты и, например, списать заранее за полгода ещё не начисленные пока проценты — но часть этого груза надо взять на себя правительству, иначе это скажется на устойчивости уже банков или представителей сектора недвижимости, многие из которых тоже строительство тех же торговых центров вели в кредит.

Если, сказав «А» и начав превращать кредиты на зарплаты в безвозмездные субсидии, пусть и при определённых условиях, государство решится произнести и ещё несколько необходимых букв алфавита, резко увеличивая цели и суммы субсидий — то большую часть рабочих мест действительно удастся сохранить, считает Пётр Пушкарёв. А в нынешнем виде помощь получат лишь те, кто в принципе достаточно силён и сам. Сейчас же, как гражданам предложено самоизолироваться, так и компаниям предлагается фактически самовыживать. Хотя все понимают: и после снятия карантина пройдут ещё месяцы, прежде чем выручка тех же ресторанов или отелей хотя бы отдалённо приблизится к довирусной.

Даже в Швеции, где торговлю и общественное питание формально никто не закрывал, выручка ресторанов упала по статистике на 70%: многие люди и сами осторожничают, опасаясь заражения и стараясь не посещать публичные места, да и денежные запасы у большинства за время карантина существенно подтаяли. В России, где у большинства населения вообще нет никаких заметных сбережений, ситуация будет ещё жёстче, а восстановление упавшего, но чудом сохранившегося бизнеса окажется растянутым не меньше чем на полтора-два года.

Списание налогов и страховых взносов вряд ли вызовет какие-то проблемы на практике, но это и не спасет малый и средний бизнес в сферах, где выручка напрямую зависит от посещаемости, уверен партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. У такого бизнеса фактически нет финансовых поступлений, и даже с мерами поддержки пережить кризис этим компаниям будет непросто.

Возможно, полагает юрист, в дальнейшем будут расширяться кредитные льготы, так как от активности кредитования бизнеса и населения во многом зависит восстановление экономики. Период действия таких мер напрямую зависит от срока, в течение которого будут действовать связанные с эпидемией ограничения. Но даже после снятия ограничений бизнесу нужна будет поддержка на время восстановительного периода, поэтому вполне вероятна необходимость в помощи от государства в ближайшие годы.