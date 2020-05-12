В Китае задумали добить США

В китайском правительстве обсуждают возможность разрыва всех договоренностей в США по торговым вопросам. Причина - агрессивная, как считают в Пекине, кампания с требованиями привлечь КНР к ответственности за пандемию Covid-19. Такие рекомендации дают руководству Поднебесной советники по торговым вопросам, сообщила The Global Times.

В частности, предлагается признать сделку недействительной и согласовать новую — на китайских условиях. Сделать это можно со ссылкой на форс-мажор, объясняет бывший чиновник КНР.

«На самом деле в интересах Китая прекратить текущую сделку. Это нам выгодно. США сейчас не могут позволить себе возобновить торговую войну с Китаем, если все вернется к начальной точке», — заявил торговый советник китайского правительства в интервью Global Times, указывая на ослабление экономики США и приближение президентских выборов.

«После подписания первой фазы сделки США усиливают репрессии в других областях, таких как технологии, политика и военные действия против Китая. Так что если мы не отступим по торговым вопросам, то США могут оказаться в ловушке», - отметил бывший чиновник.

Гао Линъюнь, эксперт Китайской Академии общественных наук, который консультирует правительство по вопросам торговли, сказал Global Times, что Китай «хорошо документировал» угрозы Вашингтона после предыдущих раундов конфронтации.

Это означает, что, если торговая война возобновится, «Китай знает, как реагировать, и он способен быстро нанести ответный удар и нанести серьезный ущерб экономике США», - сказал Гао.

В свою очередь, в США заявили, что не заинтересованы в обсуждении новых, более выгодных для Китая условий торгового соглашения между двумя странами. «Мы подписали соглашение, я тоже слышал, что они хотят вернуться к переговорам, чтобы достичь более выгодной для себя сделки», — передает «Прайм» слова Дональда Трампа. «Давайте посмотрим, смогут ли они следовать соглашению, которое они подписали», — подчеркнул президент.

У инвесторов есть наглядный пример негативного влияния торговой войны на рынки, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В конце июля 2019 года во время переговоров в Пекине страны не смогли договориться, что обрушило котировки из диапазона 64-66 долларов за бочку — к 55-58 долларам.

В октябре 2019 года США и Китай сели за стол переговоров, но промежуточные соглашения подписали только в январе 2020 года, что способствовало укреплению цен на нефть, росту рубля и стабилизации мировой экономики. Однако коронавирус полностью разрушил эффект от соглашения, поэтому уже в конце февраля-начале марта в риторике Дональда Трампа появились жесткие ноты. Лидер США планирует отказаться от достигнутых договоренностей и возложить ответственность за ситуацию в мире на власти Китая.

Таким образом, торговая война США и Китая, почти полтора года до кризиса, с лета 2018 года, ослабляла мировую экономику, говорит Деев. А в условиях пандемии — это серьезная угроза, способная ударить по экономикам развивающихся стран, в том числе и России. Сейчас потребление нефти находится на рекордно низких отметках, баррель сорта Brent торгуется около 30 долларов, что вредно для отечественного бюджета. Разрыв торговых отношений США и Китая может вызвать еще большее падение нефтяных котировок, что увеличит срок восстановления российской экономики после кризиса, уверен аналитик.

Торговые переговоры между США и КНР — это всегда болезненная процедура для мировых фондовых рынков и для экономики в целом, соглашается аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Очередное заявление Трампа вновь вносит неопределенность для мировых инвесторов, поскольку до этого момента ожидалось, что этот год за счет пандемии коронавируса, а также предстоящих выборов в США станет стабилизирующим в торговых отношениях.

Трампу, как претенденту на второй срок, следует сдерживать конфликт на тормозах, чтобы не разгонять центробежные процессы и не разбить хрупкий лед, по которому сейчас идет мировая экономика. Однако американский президент опять начал говорить о своей непримиримости по отношению к Китаю, что наводит на несколько умозаключений — либо он уже осознает, что второй срок ему не гарантирован, либо он задумал новую игру и просто пугает КНР, чтобы там более осознанно выполняли условия торгового соглашения от 15 января.

Так или иначе, но обе страны как локомотивы мирового ВВП не могут бесконечно играть в войну между собой, говорит эксперт. Только за прошлый год из-за торговых войн мировая экономика замедлилась на 2,9%, хуже не было с 2009 года. Очевидно, что, если не создавать условия для послабления позиций — последствия пандемии и результаты новых недоговоренностей нанесут мировому ВВП в этом году еще больший ущерб. Соответственно, нам, как наблюдателям, остается только рассчитывать на то, что здравый смысл сейчас преобладает нам амбициями и популизмом.

Что касается российского рынка, то, считает Алексей Антонов, очередное высказывание президента США вряд ли окажет сильное давление на настроения инвесторов, более того, одно дело, когда подписываются реальные соглашения, а другое, когда слова ничем не подкреплены.

Сейчас для рынков куда важнее локальные события, такие как отмена нерабочих дней с 12 мая, что является позитивным стимулом, прежде всего для эмитентов, ориентированных на внутренний спрос и ненефтяных экспортеров.