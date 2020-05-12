В ВОЗ выразили надежду, что Россия вышла на плато по коронавирусу

В ВОЗ увидели в замедлении роста числа заболевших коронавирусом в России свидетельство выхода на плато по заболеваемости и стабилизации, передает РИА «Новости». В организации при этом ожидают роста показателя смертности в России от коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранении в России Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg.

«Случаи все еще есть, но темпы роста стабилизируются», - заявила Вуйнович. Она выразила надежду, что при учете данных за последние несколько дней можно говорить о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом. Также о скором спаде заболеваемости может свидетельствовать замедление роста числа инфицированных, начиная с 6 мая, ниже ключевого уровня в 7% и с тех пор снизился до 5,5%.

Также представитель ВОЗ отметила, что в России к данному моменту наблюдается самый низкий показатель смертности от инфекции – ниже 1%. Это низший показатель среди стран входящих в топ-10 мировых стран по количеству инфицированных.