Все жители Уханя пройдут тест на коронавирус

Городские власти Уханя распорядились провести тестирование всех жителей мегаполиса на коронавирусную инфекцию, передает издание Pengpai. СМИ сообщает, что на процесс тестирования жителей с использованием нуклеиновых кислот отводится 10 дней, об этом власти уже поставили в известность все местные органы управления.

Мера вызвана новыми случаями пневмонии, вызываемой коронавирусом. В общей сложности было зафиксировано пять таких больных, сообщает провинциальный Комитет здравоохранения. Накануне первый случай коронавируса был зафиксирован, начиная с 3 апреля. В общей сложности, число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро 12 мая составляет шесть человек. Местные органы сообщают, что все больные госпитализированы. Помимо этого было выявлено 11 бессимптомных носителей коронавируса. Всего под наблюдением врачей находятся 615 больных без клинических проявлений.

Ранее китайские врачи предупреждали об опасности, которую представляют для общества больные без клинических проявлений, поскольку они могут привести к новой вспышке пневмонии, вызываемой коронавирусом.

Сообщалось, что одним из ранних и самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции является утрата обоняния. В среднем аносмия или неспособность различать запахи у больного проявляется на третий день заболевания, рассказал Седагхат итоги своего исследования среди зараженных COVID-19 жителей швейцарского кантона Аргау. Среди опрошенных данный ранний симптом проявился у 61% опрошенных пациентов.