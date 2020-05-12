Россия вышла на второе место в мире по численности больных COVID-2019

За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, передает оперштаб. Таким образом, суточный прирост заболевших составил 4,9%, а общее число пациентов в России достигло 232 243 человека. По данному показателю Россия занимает второе место в мире по числу инфицированных новым коронавирусом.

Россия обогнала Великобританию, где по последним данным 224 тыс. больных и Испанию с 227 тыс. заболевших. Впереди России находятся только США, где инфицированных насчитывается 1,347 млн.

Наибольший прирост опять зафиксирован в Москве – 5392 случая, а общее число заболевших в столице выросло до 121 301. На втором месте по приросту пациентов находится Московская область (+1063), далее расположилась Нижегородская область (+ 354), в Петербург (+339).

Общее число поправившихся и выписанных из больниц пациентов в России достигло 43 512 человек, 3711 из них – выписаны за последние сутки.

Ранее сообщалось, что сутками ранее число случаев коронавируса в России достигло 11 012 человек, что на 5,5% больше, чем накануне. Общее число заболевших по стране перевалило 200-тысячный рубеж – их насчитывается, по официальным данным, 209 688 человек. При этом 42,4% новых носителей – «бессимптомные».