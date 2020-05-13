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Движок будущего

Москва, 13.05.2020
Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок.
  • Движок будущего

предоставлено пресс-службой компании

Мировой рынок электродвигателей быстро растет: по прогнозам аналитиков, к 2023 году, продажи составят почти 10 млрд штук. Мало, кто об это задумывается, но они используются практически везде: от компьютеров, холодильников, пылесосов до строительства авто, авиа транспорта и судостроения. Емкость этого рынка уже сейчас составляет около 200 млрд долл, и продолжает расти.

Особенно активно сейчас развивается электрический транспорт. Во всем мире на него делают большую ставку: например, Норвегия к 2025 году планирует полностью отказаться от авто на дизеле или бензине. И хотя в России электрокары ассоциируются с исключительно провальными проектами,  здесь тоже следуют трендам. Так пару лет назад в Москве и Санкт-Петербурге запустили электробусы – автобусы на электрической тяге, которые не привязаны к контактной сети. Они заряжаются на конечных остановках и в парках.

Поэтому инновационные высокопроизводительные электродвигатели придутся всему миру очень кстати. Его создатели - американская компания Buddha  Energy  Inc, основанная россиянами, обещают, что их движок превзойдет по характеристикам все существующие модели. 

О разработке и будущем электрического транспорта «Эксперт» поговорил с одним из основателей компании Рубеном Меджлумяном.

Насколько мне известно, компания Buddha Energy Inc., совсем молодая и зарегистрирована только в 2019 году. Расскажите немного о ее предыстории. Как возникла идея заниматься именно электрическими двигателями?

Так случилось, что темой, связанной с электрическими моторами, я увлекаюсь последние шесть-семь лет. Изначально, идея была создать энергетическую станцию. Мы стали изучать рынок на тему моторов, которые могут крутить генераторы и не нашли ничего подходящего. В какой-то момент стало понятно – текущие моторы были спроектированы еще в 1890 году и с тех пор принципиально по конструкции мало, что изменилось. Мой друг Федор – отличный инженер, как раз уволился с оборонного завода в России и мы решили попробовать сделать что-то свое. Он сделал трехмерную модель и распечатав ее на 3D принтере мы собрали сферический стенд, в который поместили постоянный магнит и начали изучать воздействие магнитных полей на ротор. А потом начали экспериментировать с разными вариантами намотки катушек на статор. После проверки нескольких десятков вариантов обмоток статора был найден вариант, который удерживал ротор наилучшим образом. Все остальное было делом техники. Так мы сконструировали шарообразный электродвигатель, который решили выпускать под маркой HELV Motors.

foto-modelnoj-ustanovki-ispyitanij.jpg предоставлено пресс-службой компании
предоставлено пресс-службой компании

Чем он отличается от уже существующих моторов?

Вообще "HELV" – это аббревиатура. High effective low voltage, то есть высокоэффективный, работающий на низком напряжении.

Сейчас двигатели работают от 380 вольт. Если они работают без частотного преобразователя, то выдают около трех тысяч оборотов в минуту. На частотных преобразователях, которые сильно увеличивают конечную стоимость двигателя, до шести тысяч оборотов в минуту. У нас получается на 200 вольтах около 15 тысяч оборотов. То есть, используя более низкое напряжение, мы выдаем большую мощность. Кроме того, он достаточно легкий, весит не больше 10 килограмм, в диаметре – до 22 см. Его мощность 60 кВт.

helv-motor-s5l3c-test-model.jpg предоставлено пресс-службой компании
предоставлено пресс-службой компании

Почему зарегистрировали компанию именно в США?

В целом, мы патентуем двигатель во всех странах. Документы оформлены уже в России, СНГ, Евросоюзе, Китае, США. Сейчас подали на патент в Индонезии, Малайзии, Тайланде, Сингапуре и Гонконге. В 2020-м запатентуем в остальных индустриальных странах. Американская компания – держатель этих патентов. Во-первых, в США патентное право более развито, и грамотнее защищает правообладателя, чем в других юрисдикциях. Во-вторых, компания зарегистрирована в Неваде, где действует льготное налогообложение. Там очень хороший бизнес-климат.

На каком этапе работа? Вышли ли уже на производство? Оно располагается в США?

В США у нас только головной офис, производство там размещать невыгодно. Мы сотрудничаем с китайскими заводами, которые производят для нас комплектующие. Сборку осуществляем в России. В дальнейшем планируем сборочные цеха разместить в Белоруссии, Малайзии и в дальнейшем уже в США, так как, в первую очередь, ориентируемся на европейский и азиатский рынок.

Все что сейчас мы производим, никому не продаем. Пока проводим тестовые испытания, они продлятся примерно до конца 2020 года. Улучшаем технические характеристики. Чтобы занять место на этом высококонкурентном рынке, нам нужно сразу выйти с максимально эффективным двигателем, радикально отличающимся от других производителей.

002.jpg предоставлено пресс-службой компании
предоставлено пресс-службой компании

Какую нишу вы для себя видите?

Конечно, электродвигатель можно использовать в любой технике, но у нашего продукта относительно высокая себестоимость, он не может быть дешевым для покупателя. Сейчас, средняя себестоимость в штучном производстве где-то 790 долларов, при переходе на массовое снизится примерно до 550 долларов. Поэтому мы ориентируемся на несколько направлений: наземный электротранспорт, лодки, аэротакси – промышленные квадрокоптеры.

В дальнейшем мы также планируем выпустить линейку электроавтомобилей с нашими двигателями. Сейчас удивительное время, чтобы наладить производство собственных авто не нужно строить завод. Наступила экономика шеринга. Мы ведем переговоры с несколькими китайскими заводами, у которых планируем закупать уже подготовленные электромашины без движка и контроллера, оснащать собственной начинкой и предлагать на рынке автотранспорта. Сейчас по всему миру мы видим потребность в доступном электротранспорте, а основная проблема в маленьком запасе хода. Наш двигатель дает возможность решить эту проблему, за счет того что с текущими батареями, транспорт будет иметь запас хода примерно в два раза больше, за счет низкого потребления, при этом будет иметь отличную динамику.  В этот проект мы планируем искать инвесторов.

При этом мы также изучаем рынок междугородних локальных авиаперевозок до 300 километров. Нам кажется, что за ними будущее. Мы уже разработали несколько концептов грузовых авиадронов.

Привлекали ли вы уже инвесторов к проекту?

Пока мы не привлекали инвестора. У нас есть свои ресурсы и в головном проекте вообще не планируем дополнительных источников финансирования. На текущий момент в проект вложено порядка миллиона долларов, на окупаемость планируем выйти уже в четвертом квартале 2021 года.

В какой стране вы планируете начать продажи?

Мы уже ведем переговоры с несколькими с малазийскими производителями электротранспорта. Так же переговоры идут в Белоруссии. Здесь у нас есть подборка компаний. На российский рынок мы планируем выйти в следующем году, но скорее для работы с какими-то индивидуальными заказами.

Почему?

Электрический транспорт в России будет развиваться очень медленно. Во-первых, есть определенное давление со стороны нефти и газа в силу своей распространенности. Во-вторых, у нас все-таки достаточно большая прослойка населения с низким доходом. А пока электрические автомобили априори не могут быть дешевыми. И дело не только в стоимости двигателя, самое дорогое – это батареи, которые играют ключевую роль. Пока в этой сфере не будет сделан прорыв, цена автомобилей так и будет оставаться достаточно высокой. Поэтому на отечественном рынке будут штучные продажи. Россия пока не готова пойти по примеру европейских стран и превратить переход на электромобили в нацпроект.

Контактная информация:

https://helvmotors.com

https://www.instagram.com/helv_motors

https://www.facebook.com/helvmotors

sales@helvmotors.com

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