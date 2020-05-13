Коронавирус дал старт гонке претендентов на пост немецкого канцлера

Коронавирус COVID-19 отправил в нокдаун немецкую экономику, до неузнаваемости изменил внешний вид немецких городов и перевернул с ног на голову социальную жизнь немцев. Сейчас он, похоже, добрался и до немецкой политики. Пандемия может сыграть решающую роль в борьбе за освобождающееся осенью следующего года кресло федерального канцлера ФРГ.

Согласно последнему опросу общественного мнения 53% немцев считают, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер должен быть кандидатом от блока христианских демократов (CDU) и христианских социалистов (CSU) на выборах следующего канцлера Германии. Армина Лашета, премьер-министра самой населенной немецкой земли – Северного Рейна – Вестфалии (СРВ), еще совсем недавно считавшегося явным фаворитом, в роли кандидата на пост канцлера от CDU/CSU видят вдвое меньше опрошенных – лишь 27%. Кстати, сам Лашет воспринял новости о потере статуса фаворита внешне совершенно спокойно. Или сделал вид, что ему все равно, заявив в интервью Rheinische Post, что CDU сейчас не до этого (выборов канцлера).

Тем не менее, вывод опроса телеканала ARD очевиден: победителем из кризиса, если можно так сказать, вышел Маркус Зёдер, который произвел сильное впечатление на немцев решительными действиями в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. В Баварии рейтинг популярности у него зашкаливает 90%. У Лашета примерно такой же высокий рейтинг в СРВ, но вот за пределами родной земли в отличие от Зёдера его популярность значительно ниже. Далеко не все немцы считают, что он обладает способностями, необходимыми для того, чтобы руководить первой европейской экономикой.

«Во времена кризисов необходимо показывать качества настоящего лидера,- объясняет политолог из Центра прикладных политических исследований (Мюнхен) Вернер Вейденфельд.- У Лашета всегда довольно неопределенный тон, а сейчас нужны лидеры с лазерно четко выверенными взглядами».

Противники Лашета указывают, например, на его долгие колебания, когда нужно было закрывать школы, а также неспособность закрыть на карантин городок Хейнсберг, расположенный рядом с границей с Нидерландами, где еще в начале марта произошла первая в стране сильная вспышка эпидемии.

Очень плохую службу сослужило ему недавнее появление на популярном ток-шоу Анны Виль. На нем его сильно критиковали за нападки на ученых, которых он обвинил в том, что они меняют каждые несколько дней свое мнение. После той программы немецкие СМИ единодушно «похоронили» Армина Лашета, кстати, одного из главных в ФРГ противников карантинных мер, прозванного за это журналистами «герр Выход». Столичная ежедневная газета Tagesspiegel тогда даже написала: «После этой программы Лашет никогда не будет канцлером!»

Маркус Зёдер в отличие от Лашета – ярый сторонник жестких ограничительных мер. Он без малейших колебаний закрыл школы в Баварии и ввел режим карантина для всех баварцев. Он также резко выступал против ослабления ограничительных мер и против Ангелы Меркель, которая, в свою очередь, раскритиковала «отдельных политиков», желающих как можно быстрее выйти из карантина. Многие немцы не без оснований решили, что она имела в виду в первую очередь Армина Лашета.

Впрочем, на прошлой неделе Зёдер согласился с Меркель, что пора начать осторожно выходить из карантина. В частности он заявил, что в Баварии 18 мая откроются пивные сады, то есть ресторанчики со столами на улице под деревьями.

Лашет, конечно, не собирается отказываться от роли главного борца с ограничениями, которая пользуется сейчас у уставших от карантина немцев большой популярностью и, не исключено, является его последней надеждой стать канцлером. Он требует дальнейшей отмены ограничений. К примеру, в уже упоминавшемся интервью Rheinische Post он призвал отменить правило, по которому все приезжающие в ФРГ из других европейских стран должны автоматически провести две недели в самоизоляции.

Несмотря на очевидные проколы Армин Лашет по-прежнему считается главным фаворитом выборов лидера CDU, которые должны пройти в декабре. По крайней мере, об его противниках: бывшем главе фракции христианских демократов в бундестаге Фридрихе Мерце и председателе комитета бундестага по международным делам Норберте Рётгене за время карантина все в Германии изрядно подзабыли.

Лидер CDU по традиции должен автоматически стать кандидатом на пост канцлера от CDU/CSU. Впрочем, немало христианских демократов считают, что на эту роль лучше подойдет именно Зёдер, возглавляющий Христианско-социальный союз Баварии. Сам он, по крайней мере, на публике пока говорит, что пост канцлера его не интересует и что его место в Мюнхене. Естественно, претензии на скромность и преданность родной земле могут быть игрой.

За всю послевоенную историю сотрудничества CDU и CSU в выборах федерального канцлера всего дважды участвовали кандидаты от христианских социалистов. Оба раза они – Франц-Йозеф Штраус в 1980 и Эдмунд Штойбер в 2002 годах с треском проиграли. Однако пандемия многое изменила, включая и политику. Третья попытка CSU может оказаться удачной и хозяином канцелярии в Берлине через полтора года вполне впервые может стать христианский социалист.