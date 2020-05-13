Курс доллара: рубль отреагировал на заявление Трампа

Вечером во вторник российский рубль умеренно укреплялся к основным резервным ировым валютам на фоне роста нефтяных котировок. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 73,18 руб., что на 22,25 коп. ниже уровня закрытия торгов понедельника. Курс евро составил 79,50 руб., подешевев за сутки на 14,94 коп.

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Рубль накануне продолжил незначительный, но всё-таки рост к доллару и евро на дорожающем «чёрном золоте», котировки которого росли на сообщениях о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами, входящими в ОПЕК. Напомним, во вторник стало известно, что Эр-Рияд предписал государственной компании Saudi Aramco сократить добычу «чёрного золота» в июне ещё на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к уже имеющимся обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн баррелей в сутки.

Как заявили в Минэнерго королевства, цель Саудовской Аравии стимуляция других стран-производителей «чёрного золота» к выполнению обязательств и обеспечению дополнительного сокращения для стабилизации глобального рынка нефти. Саудитов уже поддержали власти ОАЭ и Кувейта, которые также заявили своих о планах дополнительного сокращения добычи.

На этих новостях нефтяные котировки, что вполне естественно, пошли вверх. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Лондонской биржи июльские контракты на нефть марки Brent подорожали в цене более чем на 1% – до 29,98 долл. за бочку. Ещё более солидно подорожали июньские фьючерс «чёрного золота» сорта WTI. На Нью-Йоркской товарной бирже они торговались по 25,5 долл. за баррель (+5,63%).

В очередной раз помог рублю и президент США Дональд Трамп, который в своём микроблоге в Twitter призвал ФРС снизить процентные ставки до отрицательных величин.

«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот «подарок». Большие цифры!», - написал глава Белого дома.

Заявление Трампа моментально привело к падению котировок американской валюты на Forex, что положительно сказалось на курсе рубля в обеих валютных парах.

Также нацвалюту поддерживает и возрождающийся интерес инвесторов к риску на новостях о том, что сразу несколько стран намерены смягчить жёсткие карантинные меры, введённые ранее с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА» отметил, что очередная неделя на внутреннем валютном рынке началась спокойно, несмотря на то, что глобальные площадки нервно реагируют на противостояние между Вашингтоном и Пекином.

«Помимо этого, участников рынка настораживают новые вспышки коронавируса в странах Азии, в том числе в Китае, а также прогнозы о возможности второй волны эпидемии COVID-19 в Старом Свете», – подчеркнул он.

При этом, по мнению Хомякова, драйверами для движения курса рубля в сторону укрепления остаются пятничные комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и интервью руководителя российского Минфина Антона Силуанова.

Напомним, председатель Центробанка подтвердила решимость регулятора продолжать снижать ключевую ставку, что привело к снижению доходностей ОФЗ на длинном конце кривой и укреплению рубля к доллару. В свою очередь глава Минфина РФ уточнил новые параметры российского бюджета.

«Теперь, по мнению главного финансиста страны, бюджет будет рассчитываться из цены нефти марки Urals в 30 долл. за баррель, а не в 57 долл, как в прошлом прогнозе. Но в то же время дефицит бюджета достигнет 4%. Также будут сокращены бюджетные расходы при полном сохранении соцрасходов. А выпадающие доходы будут компенсированы за счёт средств ФНБ и средств от продажи доли в Сбербанке. Эти новости были очень позитивно приняты игроками и привели к росту рынков, а также укреплению рубля к основным резервным мировым валютам», – резюмировал эксперт.

В свою очередь Григорий Жирнов из Нордеа-банка отмечает, что так как цены на нефть Urals превышают сейчас 25 долл. за бочку, то в условиях прекращения упреждающей реализации валюты со стороны ЦБ РФ в рамках продажи Сбербанка фактор продажи валюты будет оказывать меньшую поддержку рублю.

«И всё-таки мы пока склоняемся к тому, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 50 б.п. Можно предположить, что такой сигнал, вероятно, продолжит подогревать интерес нерезидентов к российскому долговому рынку, поэтому сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ могут пройти довольно успешно и сыграть за рубль. Хотя от более конкретных прогнозов мы пока воздержимся», – сказал Жирнов.

Между тем Олег Кочетков «МТС Банка» считает, что до конца этой недели курс рубля будет оставаться в коридоре 73,00-76,00 к доллару. При этом, как подчеркнул он, очень мягкие комментарии главы Набиуллиной, в частности, о возможности снижения ставки сразу на 100 б.п. уже привели к усилению спроса на ОФЗ и оказали поддержку рублю.

«В то же время обстановка на внешних рынках остается неопределенной. А спрос на риск пока всё же осторожный. Настроения же участников рынка переменчивые. Сегодня инвесторы смотрят в сторону рисковых активов, а завтра могут потерять к ним интерес. Это в ближайшей перспективе не позволит рублю серьёзно укрепиться. Но и проседать, благодаря дорожающей нефти он пока вряд ли станет. Поэтому, скорее всего, сегодня рубль будет торговаться в том же диапазоне, что и вчера», – предположил Кочетков.