Лукостер «Победа» возобновляет полеты с 1 июня

Лукостер «Победа» анонсирует возобновление полетов по России, начиная с 1 июня текущего года, передает РБК. При этом авиакомпания обещает снизить стоимость на билеты после возобновления полетов в июне. Об этом изданию сообщил официальный представитель «Аэрофлота», головной компании лоукостера, Михаил Демин.

«Победа» поэтапно возобновляет программу полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года», - сообщил представитель компании журналистам. Он подтвердила, что продажи билетов начнутся 14 мая на официальном сайте компании, а «средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года». Уточняется, что более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 руб.

Также в компании понимают, что в нынешней ситуации у людей просто нет лишних денег, а значит покупать билеты по обычным тарифам граждане просто не смогут, поделился генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков. В этой связи цены было решено снизить, так средний тариф на перелет по маршруту Москва—Санкт-Петербург в июне 2020 года обойдется в 2,8 раза ниже прошлогоднего, из Анапы в Москву слетать будет в среднем в 3,1 раза дешевле, из Чебоксар в Санкт-Петербург - в 3,4 раза дешевле.

Демин рассказал, что билеты будут доступны по 73 российским маршрутам. Ранее «Победа» приостановила деятельность с 1 апреля по 31 мая по решению правительства о полной остановке авиасообщения из-за коронавирусной инфекции.

Представитель компании рассказал, что остановка в работе позволила компании «сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов».