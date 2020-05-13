Меры поддержки бизнеса в РФ не должны стать источником заработка для Прибалтики

Русофобская политика Прибалтики

Прозападная позиция Прибалтики, в контексте украинского кризиса, в корне изменила отношения стран Литвы, Латвии и Эстонии с Россией. Государства Восточной Европы, следуя внешнеполитической линии руководства ЕС и США, за последние шесть лет разрушили политико-экономические связи с РФ. Конфликт привел к изменению отношения России к своим бывшим партнерам и дал старт государственной политике по сворачиванию экономических связей с Прибалтикой. Президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Закон ввел продуктовое эмбарго из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегия. В 2016 году спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов объявил о переформатировании грузовых потоков из прибалтийских портов в российские. В феврале 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о приостановке деятельности торговых представительств России в странах Прибалтики из-за ухудшившихся отношений и отсутствия интереса стимулировать развитие торгово-экономических связей.

Несмотря взятый Россией вектор по сворачиванию деловых контактов с Прибалтикой, торгово-экономические отношения стран не прекратились. Политическое решение Москвы убрало инструмент регуляции и диалога, но не лишило бизнес инфраструктуры, не ликвидировало компании, не оставило предпринимательскую деятельность. Россия до сих пор является для прибалтов важным экономическим партнером, что показывает официальная статистика «Российского экспортного центра». Товарооборот с Эстонией в 2019 году составил 2,9 млрд долларов, с Латвией 5,5 млрд, а с Литвой свыше 4 миллиардов. Более того, Литовская республика имеет самый большой показатель экспорта в Россию среди всех прибалтийских стран. За 2019 году в РФ было реализовано товаров на 572,5 миллионов евро.

Статистика наглядно показывает, как прибалтийский бизнес, несмотря на санкции и русофобскую риторику властей, зарабатывает деньги в России. При этом в расчет не взяты инвестиционные проекты, как российских предпринимателей в Прибалтике, так и прибалтийских в РФ.

Вопрос доходности прибалтийских компаний сегодня актуален в контексте эпидемии коронавируса, борьба с которым потребовала от стран разработать комплекс мер по поддержке бизнеса (малого, среднего и крупного). Прибалтийские компании в сегодняшних обстоятельствах имеют возможность получать «бизнес-преференции», дешевые кредиты и налоговые льготы сразу от двух государств. И это в то время, как в РФ ищут возможность помочь собственным предприятиям.

Излишние бонусы для бизнеса Прибалтики

В Литве, Латвии и Эстонии меры по борьбе с распространением коронавируса, как и во многих других странах, повлекли введение карантинных мер. Сети общественного питания, образовательные учреждения, предприятия были закрыты или переведены на удаленную работу. Бизнес потерял доход и возможность выплачивать зарплаты работникам, перечислять налоговые и иные платежи из-за нехватки средств и отсутствия клиентов. Для поддержки предпринимателей правительства прибалтийских стран разработали меры экономической помощи.

Литва реализовывает программу стимулирования экономики стоимостью свыше одного миллиарда евро. Чистый лимит госзаимствований повышен с 900 миллионов евро до 5,4 млрд, государство выплатит 60% от зарплаты работникам компаний за простои (но не более 555 евро). Отложены платежи за электричество, газ госкомпании Ignitis, а также предоставлены налоговые каникулы без взимания пени. Для поддержки бизнесменов предусмотрены инвестиционные средства ЕС (суммарно 265 миллионов евро), которые будут направлены, в том числе грузоперевозчикам. Отдельно государство предоставит гранты для малого и среднего бизнеса. Всего на программу выделено 100 миллионов евро, размер выплат будет зависеть от объема налогов, уплаченных в прошлом году. При этом программа серьезную поддержку окажет сельскохозяйственным компаниям и автоперевозчикам. Так, каждая компания перевозчик может получить грант до 100 000 евро.

В Латвии на меры по борьбе с коронавирусом запланировано потратить 3 млрд евро. Средства пойдут на выплаты пособий по безработице, компенсацию налоговых и иных послаблений, а также на помощь бизнесу в виде представления кредитов и субсидий. Для поддержки частных грузовых транспортных компаний Латвия приостановит регистрацию неиспользуемых грузовиков и временно отменит действие полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Это позволит сократить административные расходы на перевозчиков для простаивающих транспортных средств, в том числе возврат номерных знаков к месту нахождения транспортного средства. Латвийскому бизнесу помощь окажет Евросоюз, предоставив государству 35 миллионов евро на субсидии.

Эстония предлагает аналогичные меры, предоставляя бизнесу кредиты на оборотный капитал, государственные гарантии на кредит, а также инвестиционные кредиты. Эстонский KredEX обеспечит поддержку самозанятым, частным предпринимателям и сельскому хозяйству, предоставив налоговые каникулы, компенсации за отмененные мероприятия, субсидии на аренду помещений, а также различные социальные пособия. Эстония ограничила прием на работу трудовых мигрантов, остановив выдачу виз.

Принятые в странах Прибалтики программы по оказанию помощи бизнесу имеют нюанс. Просмотр перечня мер поддержки предприятиям на официальных сайтах Министерств финансов Литвы, Латвии и Эстонии показали отсутствие конкретизации механизма получения льгот национальными и иностранными компаниями. В программах лишь обозначено, что определенная компания, подходящая под критерии, может рассчитывать на поддержку. В свою очередь российская программа оказания помощи бизнесу, анонсированная Путиным 11 мая, имеет тот же нюанс, что и прибалтийские. Она предоставляет льготные кредиты, механизм списания долгов и дает налоговые послабления, но не разграничивает компании на национальные и иностранные.

Это важно в контексте наличия у различных фирм филиалов и представительств на территории иных государств. По российскому законодательству филиалы и представительства, занимающиеся извлечением прибыли, считаются субъектами предпринимательской деятельности. Они обязаны пройти госрегистрацию, вести бухгалтерский учет, а также платить налоги. Технически такие компании являются российскими юрлицами, пускай и с иностранным владельцем, либо с высокой долей зарубежного капитала.

Факт принадлежности к РФ делает компании потенциальными претендентами на получение финансовой помощи в рамках борьбы с коронавирусом от РФ. В итоге складывается следующая ситуация. Условная литовская компания «Пылесоскас», относящаяся к субъектам малого или среднего предпринимательства и имеющая зарегистрированные филиалы, представительства в РФ, при соответствии критериям может получить помощь: от РФ и самой Литвы. Фактически прибалтийские компании получат «двойную выгоду», а Россия окажет прибалтам ту самую системную экономическую поддержку, незаинтересованность в которой Минпромторг показал несколько месяцев назад.

Оставить капитал в России

Сложившаяся ситуация ставит актуальный вопрос: а не создает ли Россия слишком вольготные условия для работающих в РФ прибалтийских компаний, получающих в довесок многомиллионную помощь от Евросоюза и собственных государств? Особенно в контексте русофобской политики Прибалтики, когда власти Литвы, Латвии и Эстонии создают препятствия бизнесу РФ, поддерживают экономические антироссийские санкции ЕС и США, а СССР называют оккупантом, оскорбляя историческую память россиян. При всем этом Прибалтика имеет многомиллиардный торговый оборот с РФ и абсорбирует капитал, развивая собственную экономику.

В рамках разработки мер по поддержке бизнеса в период борьбы с коронавирусом, Россия должна расставить приоритеты в пользу российских компаний, оказав поддержку в первую очередь собственным согражданам. Обеспечение доступа к вспомогательным российским бизнес-инструментам прибалтийским компаниям выглядит некорректным. С литовскими, латвийскими и эстонскими предприятиями необходим иной механизм взаимодействия, подразумевающий сохранение капитала в РФ. Это либо отказ в предоставлении помощи, так как прибалты могут получить ее у себя в стране или от ЕС, либо реализация мер экономического выравнивания конкурентных позиций по инициативе депутата ГД РФ Виталия Милонова.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил альтернативный механизм работы с иностранными компаниями в России. По словам политика, к европейскому, и в частности прибалтийскому, бизнесу необходимо применить меры воздействия для пополнения бюджета страны. Полученные средства можно будет направить на помощь пострадавшим от COVID-19 предприятиям РФ. Зарубежные компании должны выплачивать повышенные налоги и комиссии за межбанковские транзакции, покупать более дорогие ОСАГО и вносить повышенные платежи по системе «Платон». Также депутат предлагал ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза. Такой подход сохранит деньги в России и поможет расплатиться с Прибалтикой, которая десятилетиями эксплуатировала ресурсы СССР для получения прибыли. Так было с прибалтийскими портами, для которых Советский Союз наладил логистические связи и построил инфраструктуру. После развала СССР Россия по инерции кормила Литву, Латвии, Эстонию и ее порты за счет транзита собственных грузов. Исправить положение удалось лишь после смены Россией транзитной политики по отношению к Прибалтике, а также постройки и развития собственных портов.