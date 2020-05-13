Мировой рынок ждет от России много зерна нового урожая

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, говорится в прогнозе министерства сельского хозяйства США (USDA). Если он сбудется, урожай, собранный в нашей стране, станет вторым по объему с 2015 года. Согласно данным USDA, рекорд за последние пять лет для России был поставлен в 2017 году, когда удалось собрать 85,1 млн т. Урожай пшеницы в РФ в 2019 году составил 74,4 млн т.

Теперь Россия получает возможность попасть в тройку стран по объемам собранной пшеницы. Первым может стать Китай (135 млн т), второй — Индия (103 млн т).

При этом Россия может стать лидером по объему экспортируемой пшеницы. USDA ожидает, что страна поставит за границу 35 млн т. За ней будут идти Евросоюз, который ведомство выделяет в общую строчку, с поставками на уровне 28,5 млн т, США с 26 млн т и Канада, чей экспорт ожидается около 24,5 млн т.

В начале апреля замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов подтвердил прогноз по стране о сборе 125,3 млн т зерна в 2020 году. А в конце апреля на фоне кризиса Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. Квоту ранее установило само министерство — она ограничивала объем экспорта на уровне 7 млн т до 30 июня. Мера позволит обеспечить зерном внутренние потребности России и стабилизировать цены на зерно, считают в министерстве.

Прогноз по сбору Россией в 2020 году 77 млн тонн пшеницы вполне реалистичный, полагает глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин, так как это вполне сопоставимо с прошлогодним урожаем 74,4 млн. По крайней мере, нет оснований предполагать, что цифры будут ниже показателей 2019 года. Ранее были сведения о том, что в основных регионах производства зерновых культур, в частности в Ставропольском крае, наблюдался дефицит влаги, и это немного понизило прогнозы отечественных аналитиков.

Тем не менее, повторяет эксперт, пока объявленные Минсельхозом США цифры остаются достижимыми. Что касается экспорта, то, скорее всего, объем составит 30-35 млн тонн, и этому не помешает временное ограничение, так как сейчас страны будут восстанавливаться после пандемии и активно закупать зерновые культуры. Ранее этот процесс замедлился.

Если сельхозтоваропроизводителям удастся зафиксировать такой мощный прирост урожая, а также позволят погодные условия, зерновые культуры окажут большую поддержку российскому бюджету, указывает, в свою очередь, первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Это произойдет не только за счет внутреннего рынка, но и экспорта.

На протяжении ряда лет в России были созданы условия для хорошей урожайности: многие хозяйства расширились, была закуплена новая техника, на работу пришли выпускники вузов. Также способствовала подходящая погода: несмотря на довольно сухую весну, вовремя выпали осадки. Но говорить о богатом урожае пока рано: нужно отслеживать температурные перепады в мае и июне.

Кукуруза, овес, рожь и другие зерновые культуры пользуются хорошим спросом у россиян, отмечает Павел Сигал. В условиях, когда реальные доходы населения сократились, умеренные цены на товары и большое предложение на рынке позволит экономить семейный бюджет. Многие семьи закупают крупы на длительный период и используют их в рационе практически каждый день.

Также, добавляет аналитик, может быть увеличен экспорт в Китай и другие азиатские страны. На фоне коронавируса отношения КНР и США охладевают, Дональд Трамп грозит разрывом торгового соглашения, а это значит, что Китай может отказаться от крупной закупки сельхозтоваров в Америке. Так как продукцию все равно нужно будет приобрести, выбор может быть сделан в пользу России, с которой налажены деловые связи.