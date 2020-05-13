Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в РФ

Михаил Мурашко – глава Минздрава РФ – оценил ситуацию с коронавирусом COVID-19 в нашей стране. По его мнению, она остаётся очень напряжённой. При этом чиновник напомнил, что на сегодняшний день количество инфицированных в России более 240 тыс. человек, передаёт РИА Новости.

«И мы видим, что ситуация продолжает оставаться очень напряженной, но сегодня она управляема, и я объясню почему», – сказал Мурашко.

Как отметил министр, а первую очередь, помогает держать ситуацию под контролем шаги Кабмина, которые были необходимы, чтобы мы сегодня продолжали работать и, в том числе, выходить и снимать определенные ограничения для восстановления экономики.

«Ключевыми были также создание оперативного штаба по предупреждению распространению коронавируса, координационный совет и рабочая группа Госсовета, которая фактически позволила скоординировать губернаторам свою работу», – резюмировал Мурашко.

Ранее сообщалось, что по словам Мурашко, первые кандидатные вакцины от коронавируса появятся в России уже в июле 2020 года. Как уточнил министр, количество таких вакцин определится по итогам клинических испытаний, который пройдут в июне.

Статистка по коронавирусу на 13 мая в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 028 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 242 271 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 899 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 703 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (962 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+435).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 212 человек, из них 96 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 48 003 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.