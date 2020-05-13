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Нефть потянула индексы вниз

Москва, 13.05.2020

Падение стоимости Brent ниже 30 долларов за баррель негативно сказалось на российском рынке акций: котировки нефтяных компаний и индексы стремительно падали вниз.
Индекс Мосбиржи в среду упал на -1,40% до 2604,98 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,37% до 1110,37 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:49 мск стоила – 29,3 долларов за баррель (-2,27%). Российская валюта на этом фоне слабела – 74,04 рублей за доллар.
Хуже рынка торговались акции «Татнефти» (обыкновенные -4,45%, «префы» -5,05%), «Транснефти» (-3,63%), «Русснефти» (-3,11%), «Лукойла» (-1,60%), «Роснефти» (-0,88%), «Сургутнефтегаза» (-1,92%). Вторую сессию подряд падали котировки ВТБ (-2,79%) и «Сбербанка» (-2,14%) на фоне публикации данных отчетности. Лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот», сообщил о возобновлении полетов по России с 1 июня. Но это не удержало акции компании от снижения (-0,44%).
Дорожающее золото вытянуло в лидеры роста котировки «Полюса» (+2,64%) и «Полиметалла» (+1,30%). Из ритейлеров росли акции «Магнита» (+1,55%) и Retail group (+0,09%). Пользовались популярностью бумаги «РусГидро» (+1,94%), «Юнипро» (+1,80%) и «ФСК ЕЭС» (+0,15%).

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