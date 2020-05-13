Цена на нефть падает на новостях из США

Стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже $30 за баррель, передает «Экономика». Мировые цены в очередной раз падают на новостях из США, следует из данных торгов 13 мая. Уточняется, что падение цены на нефть спровоцировали данные, поступившие из Американского института нефти о росте запасов сырья в США.

Так по состоянию на 7:53 по московскому времени фьючерсы на июль потеряли 1,43%, опустившись до отметки $29,55 за баррель. Цена фьючерсов на июнь марки WTI также потеряла в цене 0,58% до $25,63 за баррель.

Стоимость нефти по оценкам специалистов пошла вниз из-за объявления Минэнерго США данных по запасам, которые по итогам прошлой недели выросли на 7,58 млн баррелей. Специалисты, в свою очередь, ожидали роста не более чем на 5 млн баррелей.

Также определенные опасения сохраняются из-за опасения второй волны коронавируса в Китае. Ранее сообщалось, что городские власти Уханя распорядились провести тестирование всех жителей мегаполиса на коронавирусную инфекцию. СМИ сообщают, что на процесс тестирования жителей с использованием нуклеиновых кислот отводится 10 дней, об этом власти уже поставили в известность все местные органы управления. Мера вызвана новыми случаями пневмонии, вызываемой коронавирусом. В общей сложности было зафиксировано пять таких больных. Накануне первый случай коронавируса был зафиксирован, начиная с 3 апреля. В общей сложности, число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро 12 мая составляет шесть человек.