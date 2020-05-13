Сенатор США: за расследованием о «сговоре Трампа с Россией» стоял Обама

Главным обвинителем бывшего президента США Барака Обамы в этот раз выступил сенатор республиканец от Кентукки Рэнд Пол. Он утверждает, что Обама дал «прямое разрешение» ФБР начать расследование якобы имеющего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Кроме этого, по мнению известного сенатора, экс-президент участвовал и в организации кампании против бывшего президентского советника по национальной безопасности Майкла Флинна, закончившейся предъявлением ему очень серьезных обвинений.

«Уверен, что ничего бы этого не было без президента Барака Обамы,- заявил в интервью Fox News сенатор Пол.- Я на все сто процентов верю, что Обама не только знал об этом, потому что мы уже знаем от других людей, что он знал о разговоре (между Флинном и Сергеем Кисляком). Уверен, что он знал и о попытке скомпрометировать генерала Флинна и что этой попыткой руководил Белый дом. Я не сомневаюсь, что в центре всего этого находился президент Обама».

Сенатор Пол связал Барака Обаму с операцией ФБР «Ураган перекрестного огня», как называлось расследование Бюро связей между помощниками Трампа и российскими официальными лицами в ходе якобы имевшего места вмешательства России в выборы в 2016 году.

«Думаю, все обстояло еще хуже,- подчеркнул Рэнд Пол.- Если вернуться к операции «Ураган перекрестного огня», то становится очевидно, что все то фальшивое досье, все ордера и разрешения, выписанные под предлогом выполнения Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, получены незаконно и неправильно. Я почти уверен, что президент Обама обо всем знал в мельчайших деталях и дал прямое разрешение на проведение операции».

Пол уверен, что доказательства вины Барака Обамы будут найдены. Он, кстати, вспомнил об экс-президенте после того, как адвокат Флинна Сидни Пауэлл обвинила Обаму в организации травли ее клиента. Напомним, Министерство юстиции США недавно сняло обвинения с Флинна, который в декабре 2017 года признал, что как минимум один раз солгал фэбээровцам о телефонных разговорах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком, состоявшихся в конце декабря 2016 г.

Как нетрудно догадаться, с Рэндом Полом полностью согласен Дональд Трамп, назвавший разворачивающийся скандал «Обамагейтом». Себя американский президент, естественно, считает жертвой «самого большого политического преступления в истории Америки. Помощники же Обамы, которые, по мнению Трампа, пытаются подорвать его авторитет, заслуживают тюрьмы.

Особое негодование президента США вызвали недавнее заявление Барака Обамы, раскритиковавшее Министерство юстиции США за снятие обвинений с Майкла Флинна.

В основе обвинения Рэнда Пола представленные адвокатами Майкла Флинна распечатки встречи, состоявшейся 5 января 2017 г. в Белом доме. На ней присутствовали дорабатывающий последние дни на посту президента США Барак Обама, тогдашний глава ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор США Салли Йейтс. Оба они, кстати, несмотря на то, что Коми – республиканец, были «людьми» Обамы.

На встрече обсуждалось вмешательство России в президентские выборы. Через считанные дни после нее американские разведслужбы официально заявили, что Россия вмешалась в выборы, попыталась подорвать демократию в Америке и помогла Трампу стать президентом.

На встрече в Белом доме присутствовал и вице-президент Джо Байден. Сейчас Дональд Трамп с союзниками пытается использовать его присутствие в предвыборной борьбе с ним.

Затем был «слив» кем-то из Белого дома газете Washington Post информации о разговорах Флинна с Кисляком. Что касается, кстати, Трампа, то он с самого начала говорил о преступных действиях, потому что информация об этих беседах была секретной и не подлежала разглашению.

Президенту Трампу в раскручивании Обамагейта помогает действующий директор Национальной разведки Ричард Гренелл, который является его верным сторонником. Наверняка рассчитывает президент и на поддержку еще одного своего союзника – генерального прокурора Уильяма Барра, распорядившегося о проверке законности расследования ФБР, которым занимался Минюст США. Расследование прокуратуры ведет Джон Дархэм. Без особого риска ошибиться можно предположить, что его выводами так же, как явно раскручиваемым Обамагейтом Дональд Трамп еще неоднократно воспользуется в предвыборной борьбе с демократами за Белый дом.