Дума перенесла законопроект о господдержке

В России уже в самое ближайшее время законодательно снова могут быть расширены полномочия кабмина. Соответствующие поправки во втором чтении Госдума начала рассматривать сегодня, 13 мая 2020 года.

Также депутаты должны были принять и новые меры поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но их рассмотрение было перенесено на неделю, чтобы правительство смогло ко второму чтению внести в законопроект дополнительные меры, которые 11 мая были анонсированы президентом России.

Кроме того, как заметил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, «лишняя неделя даст нам возможность более тщательно отработать те вопросы, которые ставили депутаты в ходе рассмотрения в первом чтении».

Заметим, первая редакция законопроекта уже вызвала неднозначное отношение у представителей бизнеса.

Рассматриваемый в нижней палате парламента документ, сообщает «Прайм», в частности, предоставляет правительству право принимать решения, которые позволят использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептиков, а российским туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег за несостоявшиеся из-за новой коронавирусной инфекции туры и поездки.

Также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), торгующие подакцизными товарами, смогут получать оддержку за счет бюджетных средств. Проект позволит допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год, если они сдадут ее до 31 мая 2020 года. Помимо этого, максимальный срок, на который может предоставляться отсрочка уплаты административного штрафа субъектами МСП, увеличивается с 60 до 180 дней.

Проект содержит и другие нормы, в том числе о расширении перечня сфер деятельности, где в текущем году возможно автоматическое продление свидетельств и разрешений, и особом порядке продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости.

Но наиболее острую дискуссию вызвала норма, содержащаяся в законопроекте, который Дума приняла в первом чтении, о праве арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели обязаны были вернуть им обеспечительный платеж.

Но против такого подхода выступили руководители ряда секторов недвижимости. Они направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором обратили внимание, что принятие закона в такой редакции приведет к тому, что предприятия коммерческой недвижимости окажутся под угрозой дефолта.

Володин пообещал разобраться и попытаться найти компромиссное решение.

В это же время другая сторона – ритейлеры и рестораторы направили свое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем они настаивают – положение о расторжении договоров аренды нужно оставить в законопроекте неизменным, в том виде, в котором оно принято в первом чтении.

«Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, не допустить ситуации, когда эффективность предложенных правительством РФ мер будет нивелирована желанием собственников недвижимости сохранить прежний размер арендных платежей и, зачастую, кабальные и безвыходные условия договоров аренды на докризисных условиях, в то время, когда меняется сама парадигма потребительского поведения, наблюдается глобальный экономический спад», - говорится в обращении, которое подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли, Федерации рестораторов и отельеров, Ассоциации операторов фитнес-индустрии и нескольких компаний.

Не исключено, что рассмотрение законопроекта во втором чтении перенесено и для того, чтобы урегулировать спорный момент.

Для бизнеса арендодателей коммерческой недвижимости предложения крайне негативны, считает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Попытка поддержать арендаторов за счёт права одностороннего расторжения ими договора аренды понятна. Тем более, что государству это, как правило, ничего не стоит. Однако в таком случае нарушается равновесие в отношениях двух сторон. Ущемляются уже права арендодателей – в принципе, таких же бизнесменов, тоже страдающих от уменьшения трафика.

В торговых центрах, например, не столько крупные арендаторы зависят от собственников помещений, сколько наоборот. И дать право им закрывать свои магазины без учёта интересов ТЦ – означает ставить под удар само существование ТЦ и, соответственно, других арендодателей. Таким образом, заключает эксперт, конфликт здесь не двусторонний, а многосторонний.

В целом новые меры поддержки более действенны по сравнению с прежними, полагает Марк Гойхман. Речь, например, для МСП идёт уже не об отсрочке налогов и соцвзносов, а об их полной отмене за 2 квартал. Не просто о льготных кредитах на зарплату, а о об оплате их возврата государством, если сохранится 90% штата. Таким образом, это реальные деньги от государства, в отличие от прежнего «резания хвоста собаке по частям».

Именно это нужно предприятиям, уверен аналитик. У многих из них выручка упала на 50-90%, и отсрочка платежей не решала проблему нехватки средств. Конечно, новые меры не компенсируют все объективные потери, но это действенные шаги помощи. Для тех, у кого они ещё не запоздалые… Прежде всего действенность проявится в компаниях сферы потребительского рынка – торговля, общепит, бытовое обслуживание и пр., которые более всего пострадали от самоизоляции, снижения трафика.

В то же время, по планам реализации данных мер, ими смогут воспользоваться 1,5 млн предприятий. Но ведь в реестре МСБ их около 6 млн. Остаётся вопрос, кто на практике попадёт «в счастливчики», и не окажутся ли запретительными формальные ограничения по видам деятельности, что уже было на первом этапе мероприятий

Идея с ваучерами в турбизнесе не нова, добавляет, в свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, она применяется в ряде других стран, которые тоже увидели в списке пострадавших практически все авиакомпании и туроператоров. Другое дело, что туроператоры просто переносят бронирования на следующий год, но факт того, что останется возможность съездить туда, куда поездка была запланирована в этом году, должен в определенной степени радовать туристов. По сути, ваучеры и перенос бронирования на полгода-год – единственный вариант сохранить средства туристов.

Вопрос с арендой более чувствительный, продолжает аналитик. Уже активно муссируются слухи о том, что половина торговых центров станет неликвидной и будет снесена и перестроена в социальные объекты или жилье. К тому же проблема с возвратом обеспечительных платежей встанет перед владельцами моллов очень остро, о чем, собственно, и говорилось в открытом письме, подписанном многими собственниками крупных ТРЦ по всей стране.

Даже несмотря на то что некоторые из них переоборудованы под полевые госпитали, аренда позволяет разве что покрывать некоторые издержки по зарплате и оплачивать коммунальные услуги. А при разрыве договоров аренды в одностороннем порядке мы увидим череду банкротств от небольших торговых центров, которая завершится кредитными дефолтами больших.

Основная проблема всех мер поддержки в России в том, уверен Алексей Кричевский, что они не совсем своевременны. Вопросы с отсрочками по налоговым платежам, продлениями лицензий, аренде и невозвратным государственным кредитам нужно было решать в начале апреля. Сейчас стоило бы задуматься, как обеспечить хотя бы пенсионеров бесплатными средствами индивидуальной защиты, а не ратовать за бизнес, который в большинстве своем уже находится в состоянии клинической смерти.

Будь пакет от 11 мая более своевременным, к власти оставалось гораздо меньше вопросов, но, к сожалению, вышло несколько иначе. Безусловно, меры поддержки становятся все более актуальными и правильными, но их принятие банально должно было произойти месяцем ранее.