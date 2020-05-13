Прогноз погоды: синоптики в шоке – в Россию неожиданно вернётся зима

Зимняя погода, которая неожиданно накрыла Русскую равнину стала сюрпризом даже для синоптиков. Накануне они предупреждали об ухудшении климатических условий в центральных регионах страны. Но, зима за две недели до начала климатического лета шокировала даже видавших виды метеорологов.

Шапки снега на зелёных деревьях и цветах, гололедица на дорогах – такая картина наблюдается сейчас в западных и северо-западных регионах страны от Калининграда до Архангельска. Виной всему мощный арктический фронт, который принёс стремительное похолодание, понизив температурный фон всего за сутки сразу на 20-25 градусов.

Так, в Великом Новгороде снегом засыпало цветущие тюльпаны. В Калининградской и Псковской областях всю минувшую ночь бушевала настоящая метель. В Ленинградской области выпало сразу 8 см снега, при том, что даже календарной зимой в этом году это было большой редкостью. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни аналогичная погода ожидается в Тверской области и в Поволжье. Кроме того, зима придёт в некоторые регионы Дальнего Востока.

Холодный фронт приближается к Поволжью. Погода в Приволжском федеральном округе

Меридионально ориентированный холодный атмосферный фронт продолжает перемещаться по Европейской территории России с запада на восток. Как напомнили синоптики, за минувшие сутки в зоне контрастного фронтального раздела прошли интенсивные осадки в виде дождя, местами снега, в некоторых районах прогремели грозы.

При этом почти повсеместно отмечался сильный порывистый ветер. Сегодня утром арктическая воздушная масса распространилась на западную часть Европейской части страны и вплотную приблизилась к Поволжью.

По прогнозу синоптиков, при прохождении фронтального раздела на территории Приволжского федерального округа ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и грозами. Кроме того, прогнозируется порывистый ветер.

Напомним, накануне днём восток региона находился под влиянием заполняющегося циклона, из-за которого в Оренбуржье, Башкирии и в Пермском крае было пасмурно и дождливо. Поэтому здесь изменения погоды в ближайшие дни будут не такими контрастными, как в западной части Приволжья, где ещё в начале этой недели было по-летнему тепло и сухо.

Начиная же со среды погода в Приволжье будет меняться очень стремительно. При этом в светлое время суток в четверг, 14 мая в области гребня антициклонического фронта ожидается кратковременное улучшение погоды. Зато уже в пятницу, 15 мая волновой циклон с юго-запада снова принесёт дожди, усиление ветра и похолодание до плюс 15-16 днём и до плюс 6-8 ночью.

В Забайкалье пришла зима. Прогноз погоды в крае на неделю

Ещё накануне синоптики рассказывали, что в Забайкалье наблюдается летняя погода, которая по прогнозу метеорологов должна была здесь продержаться до конца мая. Однако уже сегодня летнее тепло прервал обширный циклон. Накануне его центр находился над севером Байкала. А в среду, смещаясь на восток, приблизился к Амурской области.

Прохождение холодного атмосферного фронта через Бурятию и Забайкальский край сопровождается проливными дождями, которые периодически переходят в мокрый снег, а также сильным ветром, порывы которого достигают местами 24 метров секунду. Так в Чите порывы ветра сорвали крыши с нескольких зданий. Некоторые дома в городе остались без электричества.

Региональное Управление МЧР РФ выпустило предупреждение, что вечером 13 мая и в ночь на 14 мая на территории Забайкальского края ожидается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.

При этом такая климатическая обстановка будет сопровождаться существенным понижением температуры. В отдельных районах Забайкалья уже сейчас установился снежный покров. При этом минувшей ночью, воздух на севере Бурятии и Забайкальского края остывал до слабо положительных значений температуры, а в ночь на четверг помимо сильного ветра ожидаются заморозки до 3 градусов ниже нуля.

Днём также будет холодно – выше плюс 10 столбики термометров не поднимутся. Похолодание почти на 10 градусов ожидается в ближайшие дни и в южных районах Забайкалья. По прогнозу синоптиков, зимняя погода задержится здесь, как минимум, до начала следующей недели.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Холодный атмосферный фронт накрыл и Москву. По прогнозу синоптиков, до конца этой недели и всю следующую под его влиянием, ожидаются грозы и дожди ливневого характера. Местами не исключен, мокрый снег, град и шквальный ветер.

В четверг, 14 мая, в пятницу, 15 мая и в субботу, 16 мая сохранится облачная погода с прояснениями. На востоке Москвы и Подмосковья возможны дожди, местами сильные. Ночи будут очень холодными, на грани заморозков. По прогнозу синоптиков, в период с 14 по 22 мая после полуночи столбики термометров будут показывать плюс 1-6, днем – плюс 9-14. Такой температурный фон сразу на 5 градусов ниже климатической нормы.

При этом на севере и востоке Московской области возможны ночные заморозки и снег. В дальнейшем, по прогнозу специалистов Центра погоды «Фобос», похолодания будут идти одно за другим примерно до 25 мая. После чего температура воздуха приблизится к норме: ночи станут тёплыми – примерно плюс 10. Днём же воздух будет прогреваться до плюс 20.

В целом же последний календарный месяц весны, как отмечают метеорологи, окажется с небольшой, но отрицательной аномалией температуры воздуха. Но в этом, как не парадоксально, есть свой плюс. Недаром в народе говорят, что если май был холодный, то год будет хлебородный.