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США изъяли из своих больниц все российские ИВЛ

Москва, 13.05.2020

Американские власти приняли решение прекратить развертывание аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» российского производства после возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Джанет Монтези.

Окончательное решение будет принято после выяснения причин инцидента. Также из больниц США изъяты уже все находящиеся там ИВЛ, поставленные из России, поскольку в США были отправлены точно такие же аппараты, один из которых спровоцировала пожар в российской больнице. Монтези сообщила, что аппараты из России пока не использовались, они только поступили в американские больницы в качестве резервных на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Все ИВЛ из России возвращаются в Федеральное агентство из-за чрезмерной осторожности. Дальнейшая судьба данной техники будет решена после расследования всех нюансов произошедшего в Санкт-Петербурге.

Напомним, 12 мая в Петербурге в больнице Святого Георгия, где лечатся  больные коронавирусом, произошло возгорание аппарата ИВЛ, повлекшее за собой пожар, который привел к гибели 5 человек.

Ранее в США был доставлен груз, который включал в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, дезинфицирующие средства, аппараты искусственной вентиляции легких, именно такой модели, возгорание которой привело к гибели людей в российской больнице, сообщил телеканал CNN.

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