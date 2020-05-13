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США ожидают от России рекордного урожая пшеницы

Москва, 13.05.2020

Как отмечается в докладе Министерства сельского хозяйства США, РФ может собрать рекордный урожай пшеницы в новом сельскохозяйственном году, который начнется в июле текущего года и завершится в июне 2021 года. В общей сложности по оценкам американского ведомства Россия может собрать 77 млн т пшеницы. Объем экспорта оценивается в 35 млн тонн.

При этом по прогнозам Минсельхоза США экспорт пшеницы из Евросоюза в новом сельскохозяйственном году по предварительным подсчетам может составить 28,5 млн, а из США — 26 млн т. В общей сложности в мире соберут за период с июля 2020 года до июня 2021 года около 768,49 млн т пшеницы. Для сравнения в текущем сельскохозяйственном году (июль 2019-го — июнь 2020-го) мировой урожай составит 764,32 млн тонн.

При этом специалисты ожидают, что лето в России будет засушливым, особенно в южных регионах, руководители которых уже сегодня беспокоятся из-за влияния засухи на урожай. К примеру, в Ставропольском крае, руководство планирует привлекать сельхозпроизводителей к финансированию искусственного увеличения осадков самолетами. На данные процедуры может потребоваться до 100 млн руб. Из-за предстоящей жары аналитики начали снижать прогнозы по урожаю зерна в этом году.

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