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Тегеран выступил за снижение объёмов добычи нефти

Москва, 13.05.2020

Казем Джалали – посол Ирана в России – заявил, что Тегеран убеждён в необходимости снизить объемы добычи «чёрного золота», а также выступает за активизацию усилий по стабилизации нефтяного рынка цен и рынка нефти в целом.

По его словам, Иран как члена ОПЕК и член ОПЕК+ выступает за снижение производства и сотрудничества всех стран-производителей сырья с целью создания баланса на рынке и стабилизации мировых цен на «чёрное золото», передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул дипломат, с этой целью министр нефти Ирана Зангане провёл переговоры с некоторыми своими коллегами, в том числе главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

«Тегеран выступает за то, чтобы мировые цены на нефть были сбалансированными и стабильными. Это в интересах как производителей, так и потребителей «чёрного золота». Мы в этом убеждены», – резюмировал посол.

Напомним, во вторник стало известно, что Эр-Рияд предписал государственной компании Saudi Aramco сократить добычу «чёрного золота» в июне ещё на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к уже имеющимся обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн баррелей в сутки.

Как заявили в Минэнерго королевства, цель Саудовской Аравии стимуляция других стран-производителей «чёрного золота» к выполнению обязательств и обеспечению дополнительного сокращения для стабилизации глобального рынка нефти. Первыми саудитов поддержали власти ОАЭ и Кувейта, которые также заявили о своих о планах дополнительного сокращения добычи.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти сорта Brent утром 13 мая опустилась ниже 30 за баррель. Мировые цены на «чёрное золото» падают на новостях из США. Уточняется, что падение цены на нефть спровоцировали данные, поступившие из Американского института нефти о росте запасов сырья в США.

Так фьючерсы на июль потеряли 1,43%, опустившись до отметки 29,55 долл. за бочку. Цена фьючерсов на июнь марки WTI также потеряла в цене 0,58%, опустившись до 25,63 долл. за баррель.

Стоимость нефти по оценкам специалистов пошла вниз из-за объявления Минэнерго США данных по запасам, которые по итогам прошлой недели выросли на 7,58 млн баррелей. Специалисты, в свою очередь, ожидали роста не более чем на 5 млн баррелей.

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