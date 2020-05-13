Технобизнес на высшем уровне

Статья публикуется параллельно в журналах «Эксперт» и «Стимул».

Проект доклада подготовлен аппаратами уполномоченного и общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологических компаний-лидеров при участии Института экономики роста имени П. А. Столыпина и Ассоциации быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов)». В практике уполномоченного специальный доклад, посвященный этой группе компаний, встречается впервые.

Авторы доклада поставили задачу выявить системные проблемы в высокотехнологических секторах экономики и предложили их решения. В докладе выражена уверенность, что, если государство использует предлагаемые решения, это позволит частным высокотехнологическим компаниям наилучшим образом раскрыть свой потенциал.

Сейчас проект доклада обсуждается предпринимательским и экспертным сообществами. Выступая на одном из таких обсуждений, Борис Титов отметил: «По оценкам экспертов, сырьевой сектор и отрасли экономики, ориентированные на потребительский спрос, в ближайшие несколько лет будут демонстрировать весьма скромные темпы роста. Именно поэтому высокотехнологичные компании должны стать основой экономического роста российской экономики».

Как говорится в проекте доклада, «частные высокотехнологичные компании являются ключевым драйвером экономики во всех развитых странах мира и традиционно являются одной из основных целевых групп, на развитие которых направлены значительные меры государственной поддержки. Ведь именно частные высокотехнологичные компании обеспечивают наибольшие темпы экономического роста, создают новые высокооплачиваемые рабочие места, обеспечивают повышение качества жизни граждан, составляют существенную долю несырьевого экспорта».

Доклад сделан вовремя

В сложившейся ситуации кризиса перед государством встала проблема выбора отраслей и конкретных видов производства, которые оно должно поддержать, поскольку поддержать всех в одинаковой мере оно вряд ли сможет. Очевидно, что в первую очередь необходимо помочь тем предприятиям, работу которых будет сложнее всего восстановить после завершения кризиса. Как показывает опыт последних десятилетий, если закрылось кафе или ресторан, то, при всех сопутствующих этому негативных эффектах, открыть такие же заведения заново в будущем не составит особых проблем. Особенно если государство озаботится дешевыми кредитами для всего бизнеса. Но если закроется какое-то высокотехнологическое предприятие, в обеспечении работы которого важную роль играют знания, опыт и специальные навыки персонала — научных работников, инженеров, рабочих, — восстановить производство будет крайне сложно. В тех мерах поддержки бизнеса, которые сейчас уже объявлены государством, не хватает акцента на поддержку таких предприятий. Люди, вовлеченные в работу сложных технологических цепочек, должны цениться на вес золота. Их подбирают штучно. А мы их можем потерять. Они могут либо, как в 1990-е, забросить профессию и заняться чем-то ради заработка, либо просто уехать. Мы можем потерять еще одно поколение ученых и специалистов. Вот почему так актуален подготовленный доклад, и хочется надеяться, что руководство государства к нему прислушается.

Почему это важно

Омбудсмен по защите прав высокотехнологических компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталия Попова «Иннопрактика»

Объясняя важность и актуальность доклада, общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологических компаний-лидеровобратила внимание на то, что «в России данные компании находятся в уязвимом положении, поскольку большинство из них быстро перерастает критерии для субъектов малого и среднего предпринимательства, лишаясь соответствующей государственной поддержки, но при этом до масштабов крупных корпораций им еще предстоит дорасти, то есть они попадают в своеобразную “долину смерти”. Для того чтобы частные высокотехнологичные компании смогли наилучшим образом раскрыть свой потенциал, а также для того, чтобы нарастить вклад этих компаний в экономику России, необходимо, исходя из лучшей российской и международной практики, совершенствование российского законодательства и правоприменительной практики. В этом и заключается цель доклада».

Сегодня в РФ сложилась ситуация, когда в стране фактически отсутствуют программы государственной поддержки, ориентированные на доращивание высокотехнологических компаний от уровня МСП до уровня единорогов.

Опыт мирового технологического развития последних десятилетий показывает, что, когда стране требуется совершить технологический рывок, нельзя рассчитывать только на крупные компании. В большинстве случаев крупные корпорации не успевают сориентироваться в новой экономической реальности и испытывают серьезные проблемы с поиском своего места в ней. Можно уверенно сказать, что в России именно высокотехнологические компании могут обеспечить решение важнейшей стратегической задачи — диверсификации экономики.

Мировой опыт

В проекте доклада довольно подробно анализируется мировой опыт поддержки высокотехнологического бизнеса. Как отмечено в проекте доклада, «с точки зрения финансовых мер большинство стран разделяют прямые и косвенные инструменты финансовой поддержки высокотехнологичных предприятий. К первым относятся гранты, субсидии, повышение доступа к финансированию и поддержка спроса со стороны государства на высокотехнологичную продукцию и услуги, основанные на знаниях, в то время как косвенная финансовая поддержка включает в себя налоговые меры, направленные на высвобождение собственных средств предприятий, в том числе для реализации НИОКР».

Источник: ОЭСР, UNESCO

Последние годы в целом ряде стран Европы, Азии и даже Африки наблюдается настоящий бум различных мер поддержки в отношении таких быстроразвивающихся технологических компаний. Разрабатывается целый комплекс поддерживающих государственных программ и инструментов, чтобы создать максимально благоприятные условия развития этого типа бизнеса. Многие европейские инициативы такого рода были ориентированы на оказание государством информационно-консультативной поддержки таким компаниям и создание максимально благоприятных рыночных условий для их дальнейшего роста.

Государственные программы и инструменты поддержки и стимулирования инновационной деятельности в разных странах мира можно условно разделить на несколько больших категорий:

финансовая поддержка;

стимулирование инновационной активности;

развитие человеческого капитала;

поддержка объема и номенклатуры экспорта.

Например, Великобритания запустила несколько проектов по созданию глобальных инновационных лидеров из среды средних быстрорастущих компаний путем прямой государственной поддержки. А в Китае одной из крупнейших долгосрочных госпрограмм стимулирования инновационно-технологического развития национальных МСП является Innofund (Innovation Fund for Small and Medium Technology Based Firms), созданный постановлением Госсовета КНР еще в мае 1999 года.

Характеристика высокотехнологичных секторов экономики в разных странах

Источник: Евростат, Всемирный банк

Из всех инструментов оказания финансовой поддержки инновационным МСП и стимулирования их инновационной активности наиболее популярны субсидируемые/льготные кредиты и предоставление государством гарантий по займам таким компаниям.

Как отмечено в проекте доклада, в мировой практике широко распространены льготы по налогу на прибыль. Например, налоговые зачеты (Tax Credits, TC) и налоговые вычеты (Tax Deduction/Allowance, TA). Первый инструмент предполагает вычет расходов на НИОКР из суммы начисленного налога на прибыль, второй предполагает вычет расходов на НИОКР из прибыли предприятия. Кроме того, в рамках налогового стимулирования НИОКР в некоторых странах также применяются сниженные ставки по страховым взносам (ССВ). А во многих странах мира дополнительно стимулируется оборот интеллектуальных прав, полученных в результате НИОКР, в первую очередь за счет значительного снижения налогов на доход от патентов и программного обеспечения.

Проблемы российских высокотехнологических компаний

Подготовка доклада началась еще в конце 2019 года, но сейчас этот доклад стал особенно актуальным: сложное положение этих компаний из-за особенностей их бизнеса и несовершенства российского законодательства усугубляется последствиями уже начавшегося на фоне пандемии экономического кризиса.

В докладе отмечается несколько ключевых проблем, которые мешают развитию этих компаний:

недостаточная доступность источников финансирования, как со стороны государства, так и со стороны коммерческих банков;

отсутствие налоговых стимулов для поддержки высокотехнологических компаний;

административные ограничения во внедрении инноваций и в реализации результатов интеллектуальной деятельности, полученной при выполнении госзаказов;

отсутствие механизмов стимулирования спроса на инновационную продукцию;

недостаточная развитость механизмов комплексной поддержки высокотехнологичных компаний, например, инжиниринговых центров;

недостаточная поддержка высокотехнологичного экспорта.

В результате, как отмечено в проекте доклада, на текущий момент объемы расходов на НИОКР в России остаются на крайне низком уровне, ниже среднемировых показателей, и сопоставимы с ЮАР, Бразилией и Польшей (0,99% ВВП и 287,7 доллара на душу населения). Причем если в большинстве стран НИОКР финансируются за счет собственных средств предприятий, то в России доля предприятий в общих расходах на НИОКР составляет лишь 29,5%, а большая часть финансируется за счет средств федерального и региональных бюджетов (67% всех расходов).

Несмотря на то что 67% всех расходов на НИОКР финансируется за счет государственного бюджета, лишь 2% всех предприятий в России смогли получить государственную поддержку на проведение исследований и разработок (остальные выделенные деньги остались в рамках государственного сектора, были переданы университетам и т. д.), при этом среди всех МСП этот показатель составляет 1%, а среди крупных предприятий — 4%. В европейских странах, США и Канаде этот показатель значительно выше: например, в Канаде 24% всех МСП и 37% всех крупных предприятий получили государственную поддержку на проведение НИОКР (при том, что 41,1% всех расходов на НИОКР финансируется за счет самих предприятий). В силу недостатка собственных средств для проведения НИОКР (заемное финансирование и средства, предусмотренные государственным бюджетом, преимущественно недоступны) и незначительных налоговых льгот для осуществления НИОКР в России доля компаний, осуществляющих исследования и разработки, существенно ниже, чем в других странах.

В отличие от европейских стран, США и Канады, где значительная часть средств государственного бюджета направляется на поддержку производственных предприятий, в России доля таких предприятий, получивших государственную поддержку, составляет лишь 1%.

Одна из ключевых проблем высокотехнологического сектора России заключается в том, что крупный бизнес страны очень мало инвестирует в исследования и разработки. Так, согласно списку крупнейших компаний, инвестирующих в исследования и разработки (рейтинг 1000 Study), единственная компания, зарегистрированная в России и входящая в топ-1000, — это ПАО «Газпром» (512-е место, объем инвестиций в НИОКР — 0,281 млрд долларов). В рейтинге также присутствует «Яндекс» (449-е место, объем инвестиций в НИОКР — 0,327 млрд долларов), однако, как отмечается в докладе, эта компания формально зарегистрирована в Нидерландах.

Для того чтобы достичь средних показателей, характерных для развитых стран, «необходимо создавать и поддерживать точки роста в высокотехнологичных отраслях, в первую очередь за счет стимулирования к быстрому росту частных высокотехнологичных компаний, обладающих наибольшим потенциалом, на всех этапах их развития — от компаний-газелей до национальных чемпионов и компаний-единорогов. Именно у этой группы компаний производительность труда на человека уже сейчас сопоставима с мировыми показателями или даже превосходит их: в 2019 году выручка участников рейтинга «ТехУспех» достигает 5,7 млн рублей в год на одного занятого. Этот показатель в четыре раза превосходит средние показатели выручки высокотехнологических компаний на одного работника в России и превосходит средние показатели выручки на одного занятого в высокотехнологических секторах любой страны Европы (например, Чехии — в три с половиной, Великобритании и Италии — более чем в два раза)».

Для решения всех этих накопившихся проблем российских высокотехнологичных компаний в докладе предлагается обширный перечень мер по корректировке законодательства и экономической политики в следующих направлениях:

• Налоговое регулирование высокотехнологичных компаний

• Повышение доступности финансирования для высокотехнологичных компаний

• Упрощение регуляторного режима для высокотехнологичных компаний

• Стимулирование спроса на инновационную продукцию

• Создание и тиражирование инжиниринговых центров

• Поддержка высокотехнологичного экспорта