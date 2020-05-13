Учёный рассказал, как избежать конфликтов в семье в режиме самоизоляции

Юрий Бубеев – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке – посоветовал членам одной семьи ходить в магазин, а также выбрасывать мусор по очереди, чтобы в период самоизоляции периодически отдыхать друг от друга.

Кроме того, специалист считает, что для того, чтобы избежать конфликтов, следует учитывать интересы каждого члена семьи, передаёт РИА Новости.

«Нужно структурировать своё время, планировать дела и стараться следовать этим планам, чем-то себя занимать, но без ущерба другим членам семьи. Если одному нужно поработать на компьютере, то у других членов семьи тоже должен быть доступ к рабочему месту», – подчеркнул Бубеев.

Также, чтобы сохранить психологический комфорт, можно совместно заняться домашними делами. Помимо этого, необходимо стараться избегать открытых конфликтов, а свои претензии высказывать в доброжелательной форме.

При этом учёный отметил, что длительность бесконфликтного проживания в одном помещении зависит от жилищных условий.

«Одни люди всей семьей живут в однокомнатной квартире и дальше балкона выйти не могут, другие живут в загородном доме и спокойно могут выйти на свой участок. Поэтому конфликты в ограниченном пространстве, и это вполне естественно, воспринимаются значительно острее», – резюмировал доктор медицинских наук.

Статистка по коронавирусу на 13 мая в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 028 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 242 271 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 899 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 703 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (962 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+435).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 212 человек, из них 96 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 48 003 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.