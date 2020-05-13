Учёный рассказал, сколько люди могут жить в условиях жёсткой самоизоляции

Юрий Бубеев – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке – рассказал, какой период времени люди могут жить в условиях жёсткой самоизоляции.

По его мнению, если условия жёсткие, то предельное время – месяц-полтора, от силы 2 месяца. После этого скрытые конфликты переходят в явную форму, что ведёт к росту агрессии, домашнему насилию и выраженной алкоголизации, передаёт РИА Новости.

«Случаев бытового насилия сейчас стало больше, и надо готовиться к тому, что их количество ещё возрастет», – считает специалист.

При этом, как подчеркнул учёный, люди, которые не вынужденно, а по собственной воле ушли в изоляцию, могут находиться в ней без последствий длительное время.

«Я недавно вернулся из Индии. Там мы обследовали одного монаха, который 20 лет находится в условиях самоизоляции. Так вот, он великолепно себя чувствует и всем доволен», – резюмировал Бубеев.

Ранее Бубеев рассказал, как избежать конфликтов в режиме самоизоляции. По его мнению, для этого следует учитывать интересы каждого члена семьи.

«Нужно структурировать своё время, планировать дела и стараться следовать этим планам, чем-то себя занимать, но без ущерба другим членам семьи. Если одному нужно поработать на компьютере, то у других членов семьи тоже должен быть доступ к рабочему месту», – подчеркнул учёный.

Также, чтобы сохранить психологический комфорт, можно совместно заняться домашними делами. Помимо этого, необходимо стараться избегать открытых конфликтов, а свои претензии высказывать в доброжелательной форме.

Статистка по коронавирусу на 13 мая в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 028 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 242 271 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 899 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 703 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (962 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+435).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 212 человек, из них 96 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 48 003 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.