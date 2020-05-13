В Госдуму внесены поправки по голосованию на выборах

Поправку о возможности голосовать на выборах и референдумах, в том числе федерального уровня, по почте или дистанционно внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», сообщает агентство РИА «Новости». Уточняется, что голосование по почте нельзя применить к общероссийскому голосованию по Конституции.

Автором инициативы является депутатская группа во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Документ подготовлен ко второму чтению законопроекта о совершенствовании сбора подписей. Уточняется, что изменения вносятся в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

В документе в частности предлагается «закрепить возможность голосовать гражданам России по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования» на выборах в органы государственной власти, местного самоуправления, а также отдельных случаях и порядке установленных Центральной избирательной комиссией РФ.

Авторы документа напоминают, что подобная практика применима во многих странах, а в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, было бы неправильно ограничивать граждан РФ в реализации избирательного права.

Окончательное решение о необходимости такого голосования остается за Центральной избирательной комиссией. Для возможности реализовать голосование по почте соответствующий закон должны принимать регионы.