В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса в России

Первые кандидатные вакцины появятся в России уже в июле 2020 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления в Госдуме. Он уточнил, что количество таких вакцин определится по итогам клинических испытаний, который пройдут в июне.

«По результатам доклинических испытаний мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет, а в июне месяце начнутся клинические испытания», - сообщил чиновник. Он добавил, что данные испытания покажут, когда «мы сможем расширить, в том числе изучение таких вакцин непосредственно в практическом применении». По прогнозам российских ученых, первые экземпляры вакцин появятся в июле.

«Рассчитываю, что в июле, наверное, уже ближе к последней декаде, уже первые препараты появятся», - заявил Мурашко. Он уточнил, что «ретранслирует» данные российских ученых. Глава Минздрава подтвердил, что пользуется подтвержденной информацией, если говорить про вакцину.

«Есть обнадеживающие уже результаты, и мы надеемся, что это выйдет на финальную прямую», - рассказал министр в ответ на уточняющий вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, основывается ли оценка таких сроков министром на конкретных результатах испытаний, а это означает, что в ближайшее время мы получим лекарство от этого вируса. Мурашко еще раз подчеркнул, что Россия сможет вернуться к нормальной жизни после создания вакцины от коронавируса.

Ранее вице-премьер Голикова предположила, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни летом при соблюдении всех необходимых санитарных норм.