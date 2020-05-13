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В России могут объединить два региона

Москва, 13.05.2020

Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут быть объединены в единый регион РФ, передает РБК.

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Александр Цыбульский и НАО Юрий Бездудный уверены, что объединение территорий пойдет на пользу обоим субъектам в плане экономической выгоды. Бюджеты обоих субъектов во многом зависят от доходов от добычи нефти и газа, стоимость которых в последнее время крайне не стабильна из-за эпидемии коронавируса, рассказал источник РБК. Собеседник СМИ сообщил также, что Цыбульский и Бездудный планируют выступить с соответствующими заявлениями об объединении субъектов сегодня 13 мая в  столице НАО - Нарьян-Маре.

Также чиновники подпишут меморандум о желании объединить регионы, после чего пройдет референдум по объединению. Источник СМИ считает, что голосование может состояться уже в 2020 году. О возможности объединения НАО и Архангельской области в Кремле сообщали 2 апреля. В этот день оба чиновника были назначены ВРИО глав регионов. Александр Цыбульский был назначен в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО,  сообщал близкий к областным властям источник РБК.

СМИ сообщает, что «Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым регионам-матрешкам». НАО, являясь самостоятельным регионом, при этом является составной частью Архангельской области. Еще одним примером «матрешек» являются  Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые при собственной автономии, в то же время входят в состав Тюменской области.

 

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