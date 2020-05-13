В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

В Минпросвещения РФ заявили о переносе в России сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который был запланирован на 8 июня 2020.

По данным ведомства, его сроки будут скорректированы. Как отметил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса.

При этом уточняется, что окончательные даты проведения ЕГЭ озвучат в ближайшее время. Помимо этого, формат ЕГЭ для учащихся классов будет скорректирован. Так, школьникам, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат смогут выставить отметки по итогам года. Кроме того, экзамены для девятиклассников в этом году отменены.

«Итоговые оценки в аттестаты будут выставляться на основании годовых», – говорится в сообщении министерства.



Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Единые государственные экзамены (ЕГЭ) целесообразно перенести на конец лета - начало осени. В ходе выступления на заседании президиума фракции «Единая Россия» министр подчеркнул, что ориентироваться на июнь не следует «совершенно точно».

«На июнь точно нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август – сентябрь», - сообщил Мурашко.

Он также уточнил, что исходить следует из динамики распространения вируса после ослабления режима самоизоляции. Для начала нужно, чтобы заработала экономика, а уже потом смотреть по обстоятельствам, заявил чиновник.

«Если пойдет вариант послабления и при этом нам удастся сдержать рост заболеваемости, тогда можно говорить обо всех остальных шагах», – сказал чиновник.

При этом он отказался называть конкретные даты, но предложил не рассматривать «май и июнь» точно.

Все рекомендации Минздрава по поводу проведения ЕГЭ переданы Минпросвещения и лично министру Сергею Кравцову. Уточняется, что решение образовательное ведомство будет принимать совместно с Роспотребнадзором.

Статистка по коронавирусу на 13 мая в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 028 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 242 271 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 899 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 703 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (962 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+435).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 212 человек, из них 96 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 48 003 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.