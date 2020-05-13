Число заболевших COVID-2019 в России снижается

В России за истекшие сутки зафиксировано 10 028 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах РФ, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-2019. В общей сложности в России выявлено 242 271 случай заболевания коронавирусной инфекцией, таким образом, суточный прирост по стране составляет 4,3%.

Россия остается на втором месте в мире по количеству заболевших в стране новой коронавирусной инфекцией. Первое место занимает США с 1,37 млн заболевших. На третьем месте находится Испания, где насчитывается 228 тыс. заболевших, далее следует Великобритания (227 тыс.), Италия (221 тыс.).

Среди регионов РФ первое место по приросту больных занимает Москва, хотя за истекшие сутки в столице выявлено на тысячу заболевших меньше – 4703. В общей сложности в Москве 126 тыс. случаев заболевания. На втором месте находится Московская область (+962), далее следует Петербург (+435) и Нижегородская область (+271).

Выздоровели и выписаны из российских больниц в общей сложности 48 003 человека. За последние 24 часа поправились еще 4491 человек.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ увидели в замедлении роста числа заболевших коронавирусом в России свидетельство выхода на плато по заболеваемости и стабилизации. В организации при этом ожидают роста показателя смертности в России от коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранении в России Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg.