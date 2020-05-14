Бизнес не видит помощи

В среду, 13 мая между штабом ОНФ по поддержке малого и среднего предпринимательства и Минэкономразвития состоялось обсуждение исполнения поручений Владимира Путина по поддержке граждан и экономики. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на официальный сайт ОНФ.

Опрос бизнеса, проведенный ОНФ по всей стране, дал следующий результат: лишь четверть предпринимателей в стране смогли воспользоваться льготами, введенными из-за эпидемии коронавируса и вынужденного простоя предприятий. В обсуждении приняли участие глава министерства Максим Решетников, его заместитель Татьяна Илюшникова и руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Только 30% участников мониторинга сообщили, что смогли воспользоваться кредитными каникулами, сообщила на обсуждении Евгения Лазарева, руководитель штаба ОНФ по поддержке МСП, руководитель проекта «За права заемщиков». Она считает, что в целом заявленные меры поддержки начали работать, но требуется их распространение на новые отрасли и увеличение кредитных лимитов.

Михаил Кузнецов, глава исполкома ОНФ, заявил: «Четверть опрошенных предпринимателей смогли воспользоваться существующими мерами поддержки, однако 3/4 участников опроса не смогли ими воспользоваться либо не знали, как это сделать. Сейчас каждый день дорог, чтобы бизнес остался на плаву.

Он обратился к деловым и экспертным кругам: «В связи с поручением президента мы также предлагаем всем заинтересованным деловым и общественным организациям присоединиться к этой работе, чтобы подготовить доклад для президента и предложения по выходу из пандемии».

На прямую поддержку предприятий из особо пострадавших из-за эпидемии коронавируса отраслей правительство выделило 81,1 млрд рублей, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Речь идет о выплатах для бизнеса в размере МРОТ (12 130 руб.) на сотрудника. Предприятия могут получить эти средства, чтобы выплатить сотрудникам зарплату и сохранить рабочие места.

Однако получить эти средства могут те представители бизнеса, кто соответствует ряду требований, отмечает спикер. Во-первых, это должны быть предприятия МСП, которые входили в реестр, не были в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. Также организации не должны иметь на 1 марта текущего года задолженности по налогам и страховым взносам. Самое главное требование: на 1 апреля на предприятии должно работать не менее 90% персонала. А как раз в течение марта достаточно много организаций начали сокращать затраты, в том числе начались увольнения и сокращения штата в туристической отрасли, гостиничном бизнесе, в секторе общепита (рестораны и кафе), в фитнесе.

Также существует проблема недостаточной информированности о программе поддержки среди представителей бизнеса, признает Артем Деев. Предоставляемые кабмином средства реально могут помочь бизнесу сохранить рабочие места и вернуться со временем к нормальной деятельности. Местные власти должны могут более обширно информировать предпринимателей о мерах поддержки.

Проблема низкой информированности МСП вышла на новый уровень, признает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. По ее словам, если раньше люди не знали о программах господдержки бизнеса в нормальном режиме, и это еще можно было объяснить, то низкая информированность в эпоху пандемии вызывает вопросы. Причем вопросы не только к власти, а и к бизнесу.

«Чтобы получить необходимую информацию сейчас достаточно нескольких секунд. О том, что помощь будет выделена, говорилось много и подробно. Можно предположить, что всем “неосведомленным” помощь не так уж и нужна. Но нельзя исключить и эксцессы исполнителя на местах. Могу предположить, что сложности c выделением средств в регионах связаны именно с кадровыми сложностями в местных администрациях», – говорит Ирина Капитанова.