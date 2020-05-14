Вход/Регистрация Подписка

Capital Group возобновляет работы на строительных площадках

Москва, 14.05.2020
С 12 мая компания Capital Group возобновляет строительство проектов в соответствии с Указом Мэра Москвы от 07.05.2020. Полное восстановление строительного цикла с учетом актуальных требований Указа займет от двух дней до одной недели, включая переброску техники на площадки и трансфер рабочих. Материалы, необходимые для монолитных, каркасных и фасадных работ, а также монтажа инженерных систем, уже находятся на площадках.
  • Capital Group возобновляет работы на строительных площадках

«Мы возобновляем работы с учетом дополнительного контроля. Для площадок Capital Group уже были внедрены рекомендованные Роспотребнадзором меры: контрольно-пропускные пункты оборудованы для измерения температуры, выдачи антисептиков и защитных масок. Мы работаем на рынке 27 лет и выбираем в партнеры проверенных, надежных генподрядчиков и архитекторов. У нас есть опыт, компетенции, ресурсы и главное – ответственность. Обязательства перед нашими клиентами, их комфорт и спокойствие – приоритеты работы нашей компании», - отметили в Capital Group.
 
Сегодня преимущественно все строящиеся проекты Capital Group находятся в высокой стадии готовности: возобновление всех процессов пройдет максимально быстро. В настоящий момент уже завершены монолитные работы в комплексе небоскребов НЕБО, работы по остеклению ведутся на последних этажах, также возведены в полную высоту корпуса проекта «Медный 3.14» – фасадные работы выполнены более чем на 30%. В клубном доме White Khamovniki монолитные работы ведутся на уровне последнего этажа, для комплекса небоскребов с квартирами Capital Towers монолитные работы выполнены до 39-46 этажа, остекление фасадов – до уровня 23 этажа.
 
За свою историю Capital Group зарекомендовала себя как надежный, клиентоориентированный и профессиональный девелопер. В апреле все процессы выбора и покупки недвижимости компания успешно и оперативно перевела в онлайн. Кроме того, для двух проектов девелопера, клубного дома «Кутузовский, 12» и многофункционального комплекса The Book стартовала бесконтактная выдача ключей: клиенты могут принять квартиру или апартаменты онлайн и забрать ключи на ресепшен без присутствия третьих лиц.
 
В настоящий момент Capital Group ведет реализацию 14 проектов с общим объемом предложения в продаже 180 тыс. кв. м. Компания также берет на себя ответственность по достройке проблемных объектов в качестве технического заказчика в Москве и Новой Москве. Общий портфель реализованных, строящихся и проектируемых проектов Capital Group составляет более 8 млн кв.м.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Металлурги спасают себя сами

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Не от мира сего
    Полифонический портрет современной России от Анны Меликян — фильм «Фея» должен был выйти в прокат после фестивальной премьеры на Кинотавре, где, наверняка, поборолся бы за гран-при. Но весь мир теперь переписывает сценарии и планы, поэтому создатели рискнули запустить картину в цифровой прокат — с 30 марта только на «КиноПоиск HD»
  2. Отпускные перспективы: откроют ли границы?
    Владимир Путин заявил накануне, что сейчас трудно сказать, когда и какие направления будут доступны для зарубежные поездок россиян. Зависит это, отметил он, прежде всего от других стран.
  3. Нерезиденты проверили рынок ОФЗ на прочность
    Иностранцы в марте сбросили рублевых облигаций на рекордные 10,3 млрд долларов, что привело к скачку доходности. Но уже к концу апреля ситуация на рынке стабилизировалась
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама