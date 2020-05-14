Capital Group возобновляет работы на строительных площадках

«Мы возобновляем работы с учетом дополнительного контроля. Для площадок Capital Group уже были внедрены рекомендованные Роспотребнадзором меры: контрольно-пропускные пункты оборудованы для измерения температуры, выдачи антисептиков и защитных масок. Мы работаем на рынке 27 лет и выбираем в партнеры проверенных, надежных генподрядчиков и архитекторов. У нас есть опыт, компетенции, ресурсы и главное – ответственность. Обязательства перед нашими клиентами, их комфорт и спокойствие – приоритеты работы нашей компании», - отметили в Capital Group.



Сегодня преимущественно все строящиеся проекты Capital Group находятся в высокой стадии готовности: возобновление всех процессов пройдет максимально быстро. В настоящий момент уже завершены монолитные работы в комплексе небоскребов НЕБО, работы по остеклению ведутся на последних этажах, также возведены в полную высоту корпуса проекта «Медный 3.14» – фасадные работы выполнены более чем на 30%. В клубном доме White Khamovniki монолитные работы ведутся на уровне последнего этажа, для комплекса небоскребов с квартирами Capital Towers монолитные работы выполнены до 39-46 этажа, остекление фасадов – до уровня 23 этажа.



За свою историю Capital Group зарекомендовала себя как надежный, клиентоориентированный и профессиональный девелопер. В апреле все процессы выбора и покупки недвижимости компания успешно и оперативно перевела в онлайн. Кроме того, для двух проектов девелопера, клубного дома «Кутузовский, 12» и многофункционального комплекса The Book стартовала бесконтактная выдача ключей: клиенты могут принять квартиру или апартаменты онлайн и забрать ключи на ресепшен без присутствия третьих лиц.



В настоящий момент Capital Group ведет реализацию 14 проектов с общим объемом предложения в продаже 180 тыс. кв. м. Компания также берет на себя ответственность по достройке проблемных объектов в качестве технического заказчика в Москве и Новой Москве. Общий портфель реализованных, строящихся и проектируемых проектов Capital Group составляет более 8 млн кв.м.