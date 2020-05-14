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ФРС потребуется еще один обвал рынка

Москва, 14.05.2020
Пауэлл и его команда могут использовать его как алиби для запуска еще одной неограниченной программы смягчения.
#Антикризисный план
#Финансы
#США
#Экономика
  • ФРС потребуется еще один обвал рынка

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл

Zuma\TASS

Буквально неделю назад американский рынок начал закладывать в цены отрицательные ставки. Трейдеры посчитали, что Федрезерву впервые в своей истории придется пойти на такой шаг, причем уже в конце этого года, может быть, в начале следующего.

Однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая на видеоконференции, организованной Институтом Петерсона, поспешил заверить участников рынка, что такой монетарный эксперимент не входит в планы регулятора.

Конечно, все еще может измениться, если, например, снова рухнет финансовый рынок или властям придется вводит новые ограничения в случае второй волны коронавируса, тем не менее, на данный момент был дан четкий сигнал, что отрицательные ставки не расматриваются.

Новое QE взамен ставок

Однако, как справедливо отмечает кредитный стратег Deutsche Bank Стюарт Спаркс, если Федрезерв снимает отрицательные ставки с повестки дня, ему придется еще больше увеличивать свой балансовый счет, проще говоря расширять программу количественного смягчения.

По мнению Спаркса, текущие монетарные и фискальные стимулы хоть и беспрецедентны по своим масштабам, но все же недостаточны для борьбы с последствиями коронакризиса.

Это суждение косвенно подтвердил и сам Пауэлл. На той же конференции Института Петерсона он заявил следующее:

“Существует мнение, которое крепнет с каждым днем, что восстановление будет не таким быстрым, как мы бы хотели. Тем не менее, оно придет, и это значит, что нам предстоит еще немало сделать”.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ФРС действительно может увеличить объем стимулов. Но возникает вопрос – насколько? Напомним, за последние пару месяцев американский регулятор уже расширил свой баланс на 2,6 триллиона долларов.

По подсчетам Deutsche Bank, при текущем уровне краткосрочных процентных ставок, новые стимулы должны быть эквивалентны снижению ставки на 100 базисных пунктов.

Ранее ФРС заявляла, что каждые 100 миллиардов долларов в QE эквивалентны снижению ставки на 3 базисных пункта. Таким образом, чтобы заменить снижение на 100 пунктов, нужно нарастить балансовый счет еще примерно на 3 триллиона долларов.

Изъятие триллиона

Для регулятора – это настоящая головная боль. Такие масштабы скупки активов приведут к дисбалансу даже с учетом чрезвычайных потребностей казначейства в финансировании.

Все это приведет к снижению временной премии на рынке трежерис. Усугубляет проблему крепкий доллар, который, несмотря на все вливания продолжает растет к другим валютам, а это означает дефицит долларов в мировой финансовой системе.

Еще одна проблем - на самом деле ключевая - резкий рост предложения казначейских облигаций. С настоящего момента по середину июня на рынке появятся новые бумаги на сумму 992 миллиарда долларов – то есть рынку придется отдать почти триллион для оплаты нужд американского Минфина. Но вряд ли сейчас на рынке есть столько лишних денег.

Такие огромные объемы может оплатить только тот, кто сам печатает эти деньги – то есть Федрезерв.

Стоит отметить, что Федрезерв и Министерство финансов работают фактически в паре. Один предоставляет ликвидность, другой ее изымает. Так вот, в марте ФРС заливала систему деньгами, а теперь ведомство Стивена Мнучина заберет триллион.

Учитывая, что ФРС сократила ежедневные покупки активов до 7 миллиардов долларов с 75 миллиардов в марте, Пауэлл снова оказывается в ловушке.

С одной стороны, ему необходимо, как и в марте, увеличивать объемы вливаемой ликвидности, с другой стороны, нужен повод, в противном случае регулятор столкнется с яростной критикой в политических кругах.

Таким образом, Пауэлл и его команда могут спровоцировать очередной обвал рынка, и использовать его как алиби для запуска еще одного неограниченного QE.

Другого пути у ФРС нет. Без новой ликвидности доллар покажет сильное укрепление, а рынки рискуют повторить мартовский сценарий.

Кто знает, быть может новая программа количественного смягчения будет включать в себя еще и покупки ETF, ориентированные на акции – такой инструмент, напомним, уже давно использует Банк Японии.

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