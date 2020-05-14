Глава ФРС вынес вердикт американской экономике

Джером Пауэлл предупреждает о длительном периоде слабого экономического роста после выхода из карантина и говорит, что без дополнительной финансовой поддержки первой экономике планеты не обойтись.

«Для того, чтобы вернуться туда, где мы были (до эпидемии), потребуется какое-то время,- подчеркнул в онлайновом интервью Институту международной экономики Петерсона глава Федеральной резервной системы (ФРС, американского центробанка) Джером Пауэлл.- Существует мнение, которое крепнет с каждым днем, что восстановление будет не таким быстрым, как мы бы хотели. Тем не менее, оно придет, и это значит, что нам предстоит еще немало сделать».

Это очень необычное заявление о грядущих рисках и опасностях для финансиста, который всегда старался держаться подальше от политики. Изменить своим взглядам Джерома Пауэлла заставили очень серьезные угрозы, которые приготовили для американской экономики пандемия коронавируса COVID-19 и экономический кризис.

Для того, чтобы финансовые рынки продолжили работать в нынешних тяжелых условиях, ФРС под руководством Пауэлла снизила почти до 0 ключевую ставку и объявила о проведении целого ряда программ помощи. Кроме этого, главный банк Америки объявил о первой в своей истории покупке корпоративных облигаций.

Конгресс, со своей стороны, выделил на помощь экономике почти 3 триллиона долларов.

Пока, по словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств. Причем, особенно сильно кризис ударит по тем, кто может ему противостоять менее других. Согласно результатам недавнего исследования ФРС, приблизительно у 40% домохозяйств в США с годовым доходом менее 40 тыс. долларов кто-то лишился работы за три последних месяца.

Скорее всего, американскую экономику ждет «продолжительный период слабого роста и стагнирующих доходов». Финансовая поддержка будет дорого стоить американским налогоплательщикам, но без нее не обойтись, если они хотят избежать серьезных потерь экономики в долгосрочной перспективе и добиться ее более устойчивого восстановления.

Глава ФРС призывает законодателей пойти на эти дорогостоящие, но необходимые меры. Со своей стороны, он обещает использовать с максимальной эффективностью имеющиеся в распоряжении Федрезерва средства, пока не закончится кризис и экономика не станет твердо на путь восстановления. При этом Пауэлл не стал вдаваться в подробности, но подчеркнул, что не собирается следовать примеру коллег из других стран и прибегать к отрицательным ключевым ставкам.

Тем временем, американские законодатели лихорадочно думают о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом. Белый дом, со своей стороны, прежде чем предпринять дальнейшие шаги, хочет посмотреть, каким будет эффект от уже принятых мер.

В США окончательные решения по выходу из режима самоизоляции и карантина принимают на местах губернаторы штатов. Все больше штатов следуют примеру других стран и объявляют об ослаблении или снятии ограничительных мер несмотря на то, что в большинстве этих стран ослабления приводят к росту новых заражений коронавирусной инфекцией.

Американские врачи призывают политиков не торопиться, но большинство политиков отказываются слушать их советы. Они считают, что сейчас необходимо спасать экономику и что экономические риски сейчас слишком высоки для проявления осторожности. Статистика действительно впечатляет: только в апреле американская экономика потеряла 20,5 млн рабочих мест! С учетом же потерь и конца марта количество обращений на биржу труда за пособиями по безработице достигло астрономических 33 миллионов!

На слушаниях в Сенате главный американский эпидемиолог Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней, вновь остановился на опасностях хаотичного и чересчур поспешного выхода из карантина. Он предупреждает сенаторов, что поспешность в этом деле приведет не просто к новым заражениям коронавирусом, а ко второй волне ограничений и закрытию экономики.