Индекс Мосбиржи сдал 2600 пунктов

Российский рынок акций обновил двухнедельные минимумы: индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 28 апреля. Нефть Brent при этом восстановилась стоимость и цена вновь выше 30 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на -0,56% до 2590,31 пунктов. Индекс РТС упал на -0,67% до 1102,98 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:41 мск стоила – 30,41 долларов за баррель (+4,18%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,89 рублей за доллар.

Лучше рынка торговались акции «Сургутнефтегаза» (обыкновенные +7,78%, «префы» +2,34%) в отсутствие каких-либо корпоративных новостей. Из нефтяных компаний также росли котировки «Башнефти» (+1,14%), «Татнефть» (обыкновенные +0,93%, «префы» +0,30%), «Транснефти» («префы» +0,66%), «Лукойла» (+1,06%). При этом акции «Роснефти» в ожидании итогов первого квартала по МСФО падали (-0,24%). Росли акции «Ростелекома» (+2,25%), ВТБ (+0,29%) и «Аэрофлота» (+0,22%).

Хуже рынка торговались акции «Магнита» (-3,39%). Падали котировки «Норникеля» на новостях о выплате дивидендов ниже прошлогодних (-3,17%). В минусе также были котировки АФК «Системы» (-2,54%), «Сбербанка» (-1,87%) и «Яндекса» (-2,48%).