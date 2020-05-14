Ставки против рубля растут

На рынке валютных свопов зарубежные инвесторы резко увеличили ставки против рубля. За месяц, пишет Finanz, их объем вырос с 2 до 8 млрд долларов. За апрель доллар на Мосбирже снизился на 5,07%, евро – на 5,8%. Таким образом, на текущий момент рубль отыграл чуть меньше трети от мартовского обвала, подбросившего курсы до отметок выше 80 за доллар и почти 90 за евро.

За прошедший месяц иностранные банки и их российские «дочки» продали на Мосбирже 108,9 млрд рублей, сообщает Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков». Правда, это намного меньше распродажи марта, побившей рекорд с 2014 года (он составлял 389,5 млрд рублей).

Однако и эти 108 миллиардов также являются существенным объемом, подчеркивается в обзоре ЦБ. В сумме за два месяца иностранные участники купили валюты на более чем 500 млрд рублей. Важно понимать, что валютный эквивалент 7/10 из этого объема — на сумму 357,8 млрд рублей, предоставил ЦБ, продавший из ЗВР валюту, чтобы удержать рубль.

Нерезиденты возобновили покупки российских гособлигаций (на 59,4 млрд рублей), однако продолжали избавляться от акций (на 12 млрд рублей) и корпоративных бондов (на 8,8 млрд рублей). «Несмотря на покупки, наблюдавшиеся в начале месяца, иностранные инвесторы на вторичном биржевом рынке акций оставались нетто-продавцами. В целом за период продажи данных категорий участников составили 12 млрд рублей, что значительно ниже показателя за предыдущий месяц (95,3 млрд рублей)», — указывается в документе Банка России.

Есть полная вероятность, говорит старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, второй волны падения курса рубля к иностранными валютам - к 90 руб./USD и 110 руб./EUR. «Если это и случится — мы говорим именно о контролируемой девальвации в определенных целях, - это произойдет в конце третьего-начале четвёртого кварталов текущего года.

Однако текущего уровня ослабления российской валюты вполне достаточно для того, чтобы перекрыть потребности бюджета в финансах и не создавать большего стресса населению. Без учета указанного выше стрессового сценария среднесрочный диапазон колебания доллара заключен в рамки 73-75 руб., евро — 79-82 руб.», – отмечает Анна Бодрова.

Майское спокойствие курса рубля в диапазоне 73-75 руб./долл. связано прежде всего с относительной уравновешенностью нефтяного рынка, комментирует ситуацию ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Нефть, по его словам, держит пока котировки Brent вокруг сильного рубежа 30 долларов за баррель, что локально сбалансировано сочетанием противодействующих факторов спроса и предложения.

Однако, этот фактор может стать преходящим, даже если цена нефти ещё немного повысится. Дело вот в чём. В «довирусные» времена считалось, что российский бюджет балансируется при рублёвой цене нефти примерно 2800 руб./барр., то есть, например, при сочетании 44 долларов /барр. Brent и 63 руб./долл. Более высокие цены нефти приводили к профициту бюджета.

Сейчас, при 30 долларов /барр. и 74 руб./долл., «бочка» приносит лишь 2200 руб., указывает аналитик Но это ещё полбеды. Дело в том, что доходы бюджета резко падают от снижения не только экспортных цен, но и самого объёма экспорта энергоносителей. Продажи нефти за рубеж в ближайшие месяцы могут уменьшиться с 5,5 млн барр./сутки почти в два раза из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Кроме этого, снижаются доходы и из-за падения в других отраслях вследствие пандемии. Текущие расходы, напротив, увеличатся, в частности, из-за мер поддержки бизнеса и населения.

В результате, говорит Иван Капустянский, профицит бюджета сменится в течение 2020 г. его дефицитом в 4% ВВП, по оптимистичной оценке Минфина. Пока это мало влияет на курс рубля, поскольку ЦБ и Минфин активно продают валюту из ФНБ по «бюджетному правилу» и дополнительно, в рамках покупки рублёвых акций Сбербанка и иных интервенций.

Однако, постепенно нарастание «дыры» в бюджете и дальнейшее падение экономики потребуют более радикальных мер – в виде роста заимствований, прямой эмиссии, снижения ключевой ставки ЦБ, более активного расходования резервов и пр. Всё это – сильные факторы ослабления рубля. И кроме того, высок соблазн пойти самым лёгким путём – «отпустить» курс рубля, снизив интервенции. Это сразу увеличит доходы бюджета, и выручку экспортёров, и общий приток рублей в экономику. При курсе, например, в 80 руб./долл. и нефти по 30 долларов, баррель будет стоить уже 2400 руб.

Да, признает Иван Капустянский, при этом поднимется инфляция до 4-5%. Но выбирают из двух зол меньшее, и рост цен на такую величину им и является по сравнению с «палением резервов», нехваткой доходов и остановкой экономики. Таким образом, заключает эксперт, учитывая указанные факторы, к осени наиболее вероятно ослабление рубля в диапазон 75-80 руб./долл. На такой сценарий уже сейчас ставят инвесторы на валютном рынке.