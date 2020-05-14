Курс доллара пошел на разворот

Вечером в среду российских рубль развернулся вниз к основным резервным мировым валютам на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составил 73,99 руб., что на 28,25 коп. выше уровня закрытия торгов вторника. Немного укрепилась и единая валюта ЕС, которая, прибавив за сутки 24,75 коп. торговалась по 80,18 руб.

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На открытии торгов четверга курс доллара вырос на 10 копеек - 74,03 руб., курс евро укрепился на 5 копеек - 80,00 руб.

Рубль накануне развернулся вниз, как в паре с долларом, так и в паре с евро после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о высоких рисках долгосрочного ущерба в американской и мировой экономике из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

«Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, - признался руководитель американского регулятора. – Текущая рецессия значительно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны».

Кроме того, Пауэлл отметил, что восстановление экономики США будет длительным, а предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу со стороны государства является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для дальнейшего развития страны. Он также считает, что властям необходимо потратить ещё больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусом, не прошли даром.

При этом глава Федрезерва не сделал никаких комментариев относительно отрицательных процентных ставок, о чём, в частности говорил ранее президент США Дональд Трамп. Напомним, глава Белого дома во вторник через свой микроблог в Twitter призвал ФРС снизить процентные ставки до отрицательных величин.

«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот «подарок». Большие цифры!», - написал американский лидер.

Однако Пауэлл никак на этот призыв президента не отреагировал, что вызвало сильное разочарование у инвесторов, которые моментально стали терять интерес к рисковым активам, к которым относится и рубль.

Неоднозначно реагируют рынки и на новости, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. С одной стороны, всё больше стран начинают ослаблять карантинные меры, введенные ранее для борьбы с распространением инфекции. Это естественно положительно оценивается инвесторами. Но с другой стороны, серьёзные опасения у них вызывают разговоры о возможности второй волны эпидемии. В частности, новые случаи COVID-19 продолжают регистрироваться в китайском Ухане. По-прежнему, очень сложная ситуация в США. Так, по мнению одного из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врача-инфекциониста Энтони Фаучи, ослабление ограничительных мер неизбежно приведёт к дополнительному числу инфицированных коронавирусом, а возможно и к новой волне заболевания.

Кроме того, курс рубля продолжает реагировать на мировые цены на нефть, которые пошли вниз вчера на фоне очередного понижения ОПЕК прогноза спроса на «чёрное золото». Так, по данным на 19:00 мск на торгах Лондонской биржи стоимость июльских контрактов на нефть сорта Brent опускалась на 1,4%% – до 29,56 долл. за баррель. В свою очередь на торгах Нью-Йоркской биржи июньские фьючерсы на нефть марки WTI потеряли в цене 0,93% и уходили по 25,54 долл. за бочку.

Прогноз экспертов

Все эти внешние факторы в совокупности сыграли в среду против курса рубля. Между тем Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» считает, что для большинства мировых рынков источником негатива помимо указанных факторов стали попытки официального Вашингтона переложить ответственность за экономические потери последних недель на Пекин. При этом он напомнил, что вчера, группа американских сенаторов вынесла на рассмотрение законопроект, согласно которому предполагается введение санкций против Поднебесной, если власти этой страны не станут содействовать в расследовании причин вспышки COVID-19.

При этом, по его словам, рубль, несмотря на вечернее ослабление в целом весь день стабильно торговался вблизи 73,5-73,60 руб. По его мнению, динамика в российском сегменте пока останется сдержанной, а котировки Brent на текущих уровнях вблизи 29-30 долл. за баррель выглядят вполне сбалансированными, хотя и не являются фактором поддержи рубля.

Однако, как он полагает, противостоять доллару и евро нашей валюте может поспособствовать повышенный интерес инвесторов к российским активам, на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП со стороны ЦБ РФ.

«Это кстати подтверждается итогами последнего аукциона по размещению ОФЗ, на котором был размещён максимальный объём за последний год. В этих условиях можно прогнозировать, что при всех негативных внешних факторах курс рубля к доллару до конца недели вероятно сохранится в коридоре 73,00-74,50 руб.», – резюмировал Кадулин.

В свою очередь аналитики «Сбербанка КИБ» Юрий Попов и Николай Минко также прогнозируют, что уже сегодня рубль может вернуться в диапазон 73,00-73,50 на фоне спроса иностранцев на ОФЗ и возможного разворота цен на нефть.

Олег Кочетков из МТС Банка полагает, что до конца рабочей недели курс нацвалюта не ждут серьёзные колебания.

«Да, на рубль вчера действительно повлияли внешние факторы, однако на локальном валютном рынке значимых изменений в ближайшие дни я всё-таки не жду. Мой прогноз такой: сегодня и в пятницу рубль будет торговаться в паре с долларом в коридоре 73,00-74,00», – предположил он.