Лукашенко заявил о необходимости снизить цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в год юбилея празднования Победы в Великой Отечественной войне Москва продает газ Берлину значительно дешевле, чем в Минску.

«Вчера я получил информацию, что оказывается Москва продаёт своё «голубое топливо» странам Западной Европы в это непростое время по 65-68 долл., но никак не по 127 долл., как для нас», – цитирует главу государства агентство БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что это не дело, когда в год 75-летия Победы Россия продаёт Германии газ почти в два раза дешевле чем Белоруссии.

В свою очередь глава Кабмина Сергей Румос отметил, что убеждён в том, что у Минска есть замечательные шансы договориться с Москвой о снижении цены на российских газ.

Напомним, ещё в начале апреля Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Белоруссии должна быть в 3 раза ниже нынешней и составить 40-45 долл. за 1 тыс. кубов вместо 127 долл.