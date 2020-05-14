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МЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть

Москва, 14.05.2020

Спрос на нефть в мире может упасть во втором квартале текущего года еще на 19,9 млн б/с, сообщает Международное энергетическое агентство свой измененный прогноз.

«В новом отчете мы повысили нашу оценку по падению спроса на нефть в 2020 году на 690 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 91,2 млн б/с.», - говорится на сайте МЭА. Агентство уточняет, что это вызвано сокращением потребления нефти на 8,6 млн б/с, - самым большим в истории. Первоначально предполагалось снижение «немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце», говорится в новом отчете.

МЭА напоминает, что мировой спрос на нефть упал в прошлом месяце на 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19. Также значительно снизилась нагрузка на мировые НПЗ в мае по сравнению с началом года – на 13,4 млн б/с, по году снижение составит 6,2 млн б/с. При этом в МЭА придерживаются оптимистичного прогноза и уже видят некоторое улучшение нефтяного рынка на фоне исторического сокращения добычи. В общей сложности в мае стоит ожидать снижения предложения нефти на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах, говорится в прогнозе МЭА.

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