Медик рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки

Андрей Тяжельников – главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столицы – рассказал, как правильно ухаживать за медицинскими перчатками. При этом, по его мнению, перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

«Главное, чтобы перчатки плотно прилегали к рукам. Руки до надевания перчаток рекомендуется протирать антисептиком. А сами одноразовые перчатки можно носить не более 2-х часов, после использования их выбрасывают. Тканевые перчатки можно носить весь день, но затем их необходимо обработать мыльным раствором и постирать при температуре не ниже 100 градусов», – резюмировал медик.

Ранее сообщалось, что Илья Акинфиев – главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы – рассказал почему необходимо носить перчатки в период пандемии COVID-19. По его мнению, это нужно делать, так как в перчатках сложнее дотрагиваться до лица, а потому снижается риск заражения коронавирусом.

Статистка по коронавирусу на 14 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 974 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 252 245 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 028 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 712 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (918 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+460).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 305 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 53 530 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.