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Мошенники создали поддельные сайты по выплатам на детей

Москва, 14.05.2020
  • Мошенники создали поддельные сайты по выплатам на детей

Из открытых источников

В интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг, а также ресурсов, которые эксплуатируют тему выплаты детям, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компаний, занимающихся кибербезопасностью. Фейковые сайты возникли сразу после сразу после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о единовременной материальной поддержке семьям с детьми во время эпидемии коронавируса.

Только в зоне .ru насчитывается около 30 подобных доменов, рассказал начальник отдела безопасности компании «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

Он уточнил, что среди названий таких мошеннических доменов встречаются вводящие в заблуждение пользователей слова, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Дрозд сообщил, что подобные сайты пока не заполнены, предположительно преступники ожидают прекращения сбоев в работе сайта госуслуг, чтобы «отзеркалить» оригинальный сайт, когда наступит ясность с его наполнением.

О росте числа регистраций новых доменов со словами gosuslugi и posobie рассказали изданию и в компании Infosecurity a Softline Company. Они также ожидают дальнейшего роста числа фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах. Существенный рост поддельных сайтов был зафиксирован еще в апреле, когда появилось более 70 подобных ресурсов, рассказал заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко. Он отметил, что целью одних мошенников является  кража персональных данных для входа в личный кабинет, другие задействованы в аферах с выплатами.

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