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NYT уверена в достоверности данных о занижении Россией статистики смертности от с COVID-2019

Москва, 14.05.2020

Издание  The New York Times настаивает на своей правоте в части публикации материала о занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции. Ранее в недостоверности фактов издание обвинило МИД РФ.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов», - заявил «Интерфаксу» вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.

Он подчеркнул, что факты, изложенные в материале не подлежать пересмотру и «не оспариваются». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего выступления заявила, что министерство направит официальные письма в издания The Financial Times и The New York Times с требованием опровержения опубликованной ранее информации о том, что в РФ якобы занижают статистику смертности от коронавирусной инфекции. Захарова также заявила, что от опубликованного опровержения «зависит судьба этих изданий в России».

Напомним, ранее издания The Financial Times и The New York опубликовали материалы, в которых утверждалось, что реальная смертность от коронавирусной инфекции Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В частности NYT, ссылаясь на данные московского правительства, сообщала, что в Москве в апреле 2020 года было зарегистрировано на 1,7 тыс. смертей больше, чем в среднем пятилетним показателем для этого месяца. Учитывая, тот факт, что по официальным данным от коронавируса в Москве скончалось в апреле 642 человека, авторы материала сделали вывод, что статистика гибели от COVID-2019 по Москве сильно занижена. В российском МИД подобные материалы назвали «беспочвенными спекуляциями» и «очередным сенсационным антироссийским фейком».

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