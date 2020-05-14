Последние звонки и выпускные у российских школьников могут пройти онлайн

Минпросвещения РФ рекомендует школам проводить последние звонки и выпускные онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ». Также 13 мая ведомство сообщило о переносе ЕГЭ и отмене ОГЭ.

«Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избегания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера в онлайн-режиме»,— говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Напомним, до конца мая в России действует режим самоизоляции, также отменены все массовые мероприятия, которые по плану Роспотребнадзора будут опять разрешены в самую последнюю очередь после снятия всех ограничений. С 26 марта обучение в российских школах и вузах проходит в удаленном режиме. Последний звонок для российских выпускников должен был, как обычно, прозвенеть 25 мая, а в конце июня пройти выпускные балы.

Ранее сообщалось, что в России число выявленных случаев заболевания инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч. В общей сложности за истекшие сутки выявлено 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. Без симптомов протекало заболевание у 40,6% новых пациентов. В общей сложности в России зарегистрировано 252 245 случаев заражения. Суточный прирост составил 4,1%. Число безвозвратных потерь составило за последние сутки 93 человека, общее число погибших достигло 2305. Выздоровело 5527 человек, за все время — 53 530.