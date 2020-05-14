Российские медики обнаружили нетипичные проявления коронавируса у некоторых больных

Российские медики обнаружили возможность нового коронавируса вызывать воспаление брюшины, говорится в отчете Федерального медико-биологического агентства. Подобные клинические проявления выявлены у двух пациентов с COVID-2019, им потребовались операции, сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», - говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении «Интерфакса». Медики предполагают, что воспаление возникает в результате ответа на вирусную инфекцию иммунитета, которое сопровождается массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов. Все вместе это приводит к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек, говорится в документе.

В ФМБА также рассказали, что одна из пациенток поступила в Федеральный научно-клинический центр 27 апреля с клинической картиной и положительным тестом на коронавирус. Второй пациент поступил 3 мая в 6-е инфекционное отделение Федерального клинического центра высоких медицинских технологий также с положительными пробами на коронавирусную инфекцию. В процессе лечения оба пациента показали отрицательную динамику в виде симптома «острого живота», в следствие чего им потребовалось оперативное вмешательство.