Рынок нефти: новости из эпицентра

Рынок нефти оказался в эпицентре нынешнего кризиса. Цены на нефть фиксировали все мыслимые и немыслимые уровни, даже уходили в глубокий минус.

Но важно отметить, что в этот раз рынок углеводородов столкнулся еще и с резким падением спроса, и именно спрос оказался главной причиной коллапса. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, экономические ограничения во многих странах снимаются, и спрос начинает восстанавливаться. Цены также постепенно идут вверх.

Пик спроса пройден

Однако существует большая разница между спросом на нефть, который растет с недавних минимумов и тем, который был до COVID-19. Другими словами, обвал спроса на 30 миллионов баррелей в сутки может быть краткосрочным явлением, но, очевидно, что мир еще очень далек от того, чтобы вернуться к потреблению в 100 миллионов баррелей в сутки.

Фактически, сейчас многие задаются вопросом, вернется ли спрос к прежним максимумам, или же пик уже пройден.

Сомнения есть даже у руководителей нефтяных компаний.

Так, например, генеральный директор Royal Dutch Shell Бен ван Бёрден в своем недавнем выступлении предположил, что полное восстановление маловероятно, даже если смотреть в будущее — за пределы 2020 года.

«Мы не ожидаем восстановления цен на нефть или спроса на нашу продукцию в среднесрочной перспективе», — констатировал он.

«В основном это кризис неопределенности. Неопределенность в отношении спроса, в отношении цен. У нас даже нет уверенности в жизнеспособности некоторых наших активов, учитывая все логистические проблемы», — говорил Бен ван Бёрден в конце апреля.

Гендиректор BP Бернард Луни фактически повторил суждения своего коллеги, добавив, что эпидемия COVID-19 может очень сильно изменить мировую экономику и потребительскую модель, и роль нефти уже не будет так высока.

Люди будут больше работать дистанционно, будет меньше поездок, меньше авиаперелетов и так далее. Все эти тенденции в конечном счете будут снижать спрос на топливо.

«Пройден ли пик потребления нефти? Возможно. Я бы не стал списывать этот сценарий со счетов», — сказал Луни.

Нисходящий тренд

В целом, если анализировать тенденции на рынке нефти за последние пять лет, можно с большей уверенностью сказать, что если не пик спроса, то пик цен уже пройдет.

Нисходящая тенденция началась достаточно давно, когда котировки перестали держаться за отметку в 100 долларов за баррель. Возможно, текущие уровни стали бы привычными и раньше, если бы не сделка ОПЕК+, которая длилась три года.

Однако сокращение добычи со стороны России и стран ОПЕК было вмешательством в рыночный механизм, а это не может дать долгосрочных результатов и изменить естественную тенденцию.

Как известно, даже снижение производство со стороны крупнейших нефтедобывающих стран, приводило лишь в краткосрочным ценовым всплескам.

Сейчас же мы видим как раз балансировку рынка с помощью рыночных механизмов, то есть, естественным путем. На фоне падения спроса и цен начинает, например, сокращаться добыча в США. Согласно последним данным от Минэнерго, вышедшим 13 мая, Штаты добывают уже примерно на 1,6 миллиона баррелей меньше, чем на пике начала года.

Страны-участницы сделки ОПЕК+ хоть и договорились сократить добычу, в реальности в любом случае вынуждены были бы пойти на этот шаг — спрос слишком слаб, и добывать много просто не имеет смысла — такие объемы топлива все равно негде хранить.

Возвращаясь к прогнозам, стоит сказать, что есть на рынке и достаточно оптимистичный взгляд в будущее.

Неподкрепленный оптимизм

Исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс заявил, что долгосрочные тенденции “не изменились”.

Кроме того, свежее исследование IHS Markit показывает, что спрос на нефть нормализуется к концу следующего года.

“Если исключить возможную вторую волну пандемии, почти весь спрос до COVID-19 может вернуться ко второй половине 2021 года”, - говорится в докладе компании.

Отдельный отчет Оксфордского института энергетических исследований видит нечто подобное

Примерно такой же сценарий приводится в исследовании Оксфордского института энергетических исследований. Эксперты ожидают, что уже в третьем квартале этого года на фоне резкого восстановления спроса и сокращения предложения на рынке нефти будет наблюдаться дефицит в 1,5 миллиона баррелей в сутки. А уже в следующем году спрос будет превышать предложение на 5 миллионов баррелей в день.

При этом в докладе Оксфордского института полное восстановление спрос до докризисных уровней ожидается к концу 2021 года.

Все эти точки зрения действительно имеют право на жизнь, однако, неопределенность, как было отмечено выше, являются ключевой проблемой.

Никто не может точно предсказать, какие изменения принесет текущий кризис. Кроме того, мы не знаем, будет ли он способствовать дальнейшему развитию зеленой энергетики и увеличению доли электроавтомобилей или же, напротив, более низкие цены на топливо дадут новый импульс рынку машин с двигателем внутреннего сгорания.

Действительно ли люди станут меньше путешествовать, или же спустя всего несколько месяцев они забудут о коронавирусе и все вернется на свои места.

Также не стоит забывать, что не только спрос на нефть будет влиять на цены, но и цены на спрос. Если нефть будет слишком дорогой, мир снова будет активно искать альтернативные источники энергии, а спрос на “черное золото” в долгосрочной перспективе будет падать.