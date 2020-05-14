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РЖД загрузятся транзитными контейнерами

Москва, 14.05.2020
Меры по стимулированию транзитных контейнерных перевозок будут включены в масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который в данный момент готовит российское правительство.
#Экономика

Предложение внес президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 7 мая совещания по вопросам развития транспортной отрасли. В частности, речь шла о субсидии для выравнивания тарифа внутри России, чтобы можно было конкурировать с другими транзитными странами. По данным министра транспорта Евгения Дитриха, на эти цели может потребоваться порядка 1 млрд рублей. «Субсидирование необходимо для увеличения доли высокодоходных грузов, которые будут привлечены на российские транспортные сети на постоянной основе для загрузки наших мощностей», - пояснил Дитрих. Министр отметил, что основными базовыми направлениями являются «маршруты между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона».
На данный момент более устойчиво на рынке транзитных грузоперевозок выглядят железнодорожники. За апрель перевозки груженых и порожних контейнеров между Китаем и Европой по сети РЖД увеличились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 45,4 тыс. ДФЭ (TEU). Из них с грузами - 44 тыс. ДФЭ – почти 100% прироста. Всего железные дороги в апреле обеспечили доставку 461 тыс. ДФЭ, превысив прошлогодний показатель на 10,4%, из которых на транзит пришлось 65,1 тыс. ДФЭ (+39,9%).
При этом эксперты уверяют, что РЖД необходимо развивать потенциал контейнерных перевозок, считая их объем и скорость недостаточно высокими. Так, генеральный директор агентства InfraNews Алексей Безбородов полагает, что четырехкратное увеличение грузопотока стимулирует отправителей грузов – им «станет выгодно и удобно без потери в стоимости перевозки и каких-либо дополнительных средств перейти на железную дорогу». Эксперт подчеркнул, что РЖД, в отличие, например, от авиаперевозчиков, обеспечивают доставку от двери до двери, и «у нас есть достаточное количество грузов в Китае и в Европе, которые очень хорошо подходят под эту перевозку».
Развитие контейнерных перевозок предусматривает нацпроект «Транссиб за 7 суток», реализацию которого РЖД начали в 2019 году. Его цель – к 2024 году увеличить объем транзита по железным дорогам с Дальнего Востока до западной границы России в 4 раза и сократить время доставки до 7 дней. Эксперты уверены, что поставленная задача вполне посильна для монополии даже в условиях пандемии коронавируса. Тем более компания уже предприняла ряд мер по увеличению контейнеропотока.
Еще в начале апреля правлением ОАО «РЖД» под председательством генерального директора компании Олега Белозерова было принято решение о снижении до 40% ставок на транзитные перевозки порожних контейнеров, следующих из третьих стран в Китай. Такая мера связана с сокращением в марте этого года транзита порожних контейнеров, следующих в основном из Европы в Китай, почти на 70%. Притом что перевозки грузов в обратном направлении показывали существенный рост - на 33,4% или 28,5 тыс. ДФЭ. Планируется, что спецтарифы будут действовать до 31 августа, а в случае необходимости могут быть пролонгированы до конца 2020 года.
Одновременно российская монополия совместно с финской и германской логистическими компаниями запустили сервис по доставке грузов из Китая в Европу через Калининградский морской торговый порт. Первая партия прибыла в место назначения примерно за 14 дней, вместо 45 суток, которые обычно занимает грузоперевозка морем.
Развиваются не только транзитные перевозки, но и товарооборот между Россией и Китаем с участием РЖД. Так, федеральная компания с апреля этого года осуществляет в Поднебесную доставку бумажной продукции отечественного производства, минуя морские порты. 7 мая первый контейнерный состав прибыл из Архангельской области на станцию Забайкальск, откуда последовал до конечного адресата, время в пути составило 9 суток. Еще один поезд с бумагой отправился из Карелии. Всего в мае РЖД планируют осуществить отправку восьми таких контейнерных поездов.
Дочерняя структура холдинга АО «РЖД Логистика» недавно организовала первую отправку железнодорожным транспортом партии замороженной куриной продукции в КНР. Компания организует экспедирование груза в пути в рамках соглашения с другими российскими логистическими структурами, подписанного в сентябре 2019 года во время Восточного экономического форума. Сотрудничество подразумевает развитие экспорта агропромышленной продукции с помощью ускоренных контейнерных поездов в целях сокращения сроков доставки российского продовольствия в КНР.
В РЖД констатируют, что увеличению контейнеропортока в том числе способствует активизация промышленного производства в Китае. Большинство предприятий возобновили работу в апреле, несмотря на все еще сохраняющиеся ограничения из-за угрозы второй волны коронавируса. Иная ситуация в Европе, именно возникающие в этом регионе проблемы с грузоперевозками требуют принятия дополнительных стимулирующих мер.
Со своей стороны РЖД, как пообещал Олег Белозеров на совещании у президента, будут и дальше обеспечивать «бесперебойный перевозочный процесс и надежность доставки». При этом глава компании подчеркнул, что «в грузовом сегменте каждый грузоотправитель, грузовладелец для нас ценен и важен». РЖД и далее собираются проводить политику «финансовой гибкости», в том числе по контейнерным перевозкам, и в этом секторе «продемонстрировали хорошую технологическую подготовку».

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