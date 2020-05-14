Bloomberg оценил, когда будет достроен «Северный поток-2»

Немецкие заводы в конце 2019 года уже приготовились работать на российском газе, который будет поступать в Германию по газопроводу «Северный поток 2». Однако пять месяцев назад президент Трамп нанес по «Северному потоку 2» новый мощный удар. США ввели против компаний, занятых на строительстве, серьезные санкции, в результате чего работа была прекращена.

Но сейчас, похоже, исчезло последнее препятствие на пути окончания строительства второй очереди газопровода «Северный поток». Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, российский трубоукладчик «Академик Черский» после трехмесячного плавания бросил якорь в портовом комплексе Мукран на острове Рюген, где будет укладываться последний участок газопровода. И хотя в «Газпроме» официально не подтвердили, что прибытие трубоукладчика означает скорое начало завершающего этапа строительства, в Bloomberg считают, что оно начнется в ближайшие дни.

Несмотря на уход в конце прошлого года швейцарского трубоукладчика и приостановку строительства гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сама достроит «Северный поток 2», но не стал вдаваться в подробности. Он также подчеркнул, что первый российский газ может пойти в Германию по «Северному потоку 2» уже в конце 2020 года.

Очевидно, что главную роль в окончании строительства сыграет трубоукладчик «Академик Черский», который сейчас находится в Мукране, примерно в 300 километрах к северу от Берлина. Судя по спутниковым снимкам, попавшим к специалистам Planet Labs inc. 10 мая, собранные участки трубопровода были передвинуты к платформе с мощным строительным краном. Данные компаний, следящих за передвижениями судов, подтверждают, что в районе этой платформы с приготовленными к укладке трубами к среде собрались все «главные действующие лица» завершающего этапа строительства «Северного потока 2»: дноуглубительный земснаряд, российское судно с краном, укладывающим трубы, и трубоукладчик «Академик Черский», совершивший переход на Балтику из Японского моря. За время плавания, начавшегося 9 февраля, многое изменилось. Цена природного газа, который пойдет по трубам «Северного потока 2», например, упала из-за пандемии коронавируса COVID-19 и вызванного ей кризиса более чем на 40%.

«Академик Черский» заменит трубоукладчик швейцарской компании Allseas Group SA, который перестал работать на «Северном потоке 2» после того, как президент Трамп подписал очередной пакет санкций. Они направлены против европейских компаний, участвующих в строительстве скандального газопровода, который якобы усилит зависимость Европы от России в энергетической сфере. Американский лидер предложил европейским союзникам заменить российский газ американским сжиженным газом.

На момент приостановки строительства оставалось достроить, по оценкам Bloomberg, всего лишь 6% 1239-километрового газопровода и уже к концу 2020 газопровод может быть полностью готов для запуска поставок газа в Германию.

Напомним, что строительство 10-миллиардной второй очереди газопровода «Северный поток» проходило в обстановке беспрецедентного давления противников проекта во главе с Вашингтоном. Финансирование проекта вместе с «Газпромом» осуществляли британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell Plc, немецкие концерны Uniper SE и Wintershall AG, а также французскaя компания Engie SA и австрийская OMV AG.